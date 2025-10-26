Frase del giorno

26 Ott, 2025
  1. Home
  2. Politica
  3. Mercoledì la Nuova Pescara approda in Consiglio regionale

Mercoledì la Nuova Pescara approda in Consiglio regionale

L'assemblea degli eletti all'Emiciclo è chiamata a votare una risoluzione della consigliera Alessandrini al rispetto inderogabile del termine del 1° gennaio 2027 del progetto di fusione

Mercoledì la Nuova Pescara approda in Consiglio regionale

Mercoledì prossimo, 29 ottobre 2025, la questione della 'Nuova Pescara approda' al Consiglio regionale d'Abruzzo. Nell'ordine del giorno della prossima a seduta, infatti, i consiglieri eletti all'Emiciclo regionale saranno chiamati a votare la risoluzione presentata dalla consigliera regionale Erika Alessandrini dal titolo "Impegno della Giunta regionale al rispetto inderogabile del termine del 1° gennaio 2027 per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 17 marzo 2023, n. 13 "Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara". Dunque, sarà possibile capire attraverso questa azione politica del Movimento 5 Stelle le reali intenzioni del centrodestra che guida la Regione Abruzzo in merito all'eventualità di una proroga del progetto di fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Tags: nuova Pescara consiglio regionale consigliera alessandrini Risoluzioni

Vedi anche

Nuova Pescara, Montesilvano boccia la proposta di legge regionale per la fusione
Politica

Nuova Pescara, Montesilvano boccia la proposta di legge regionale per la fusione

24 Gen, 2018
Nuova Pescara, notificato al Comune di Pescara l'avvio dell'iter della legge 206/2016
Politica

Nuova Pescara, notificato al Comune di Pescara l'avvio dell'iter della legge 206/2016

11 Nov, 2017
Politica: il Consiglio regionale convocato per martedì 1 agosto
Politica

Politica: il Consiglio regionale convocato per martedì 1 agosto

24 Lug, 2017
Consiglio regionale martedì 2 maggio: ordine del giorno
Politica

Consiglio regionale martedì 2 maggio: ordine del giorno

24 Apr, 2017
Emiciclo: la seduta del Consiglio Regionale si terrà il "quattro di brillante"
Politica

Emiciclo: la seduta del Consiglio Regionale si terrà il "quattro di brillante"

30 Mar, 2017
Politica: il Consiglio regionale d'Abruzzo ritorna a Pescara
Politica

Politica: il Consiglio regionale d'Abruzzo ritorna a Pescara

17 Gen, 2017
I provvedimenti adottati dal Consiglio regionale nella seduta di giovedì 17 novembre
Politica

I provvedimenti adottati dal Consiglio regionale nella seduta di giovedì 17 novembre

18 Nov, 2016
Tra poco si decide sulla 'Grande Pescara'. Segui la diretta web su AbruzzoIndependent.it
Politica

Tra poco si decide sulla 'Grande Pescara'. Segui la diretta web su AbruzzoIndependent.it

24 Nov, 2015
Il mare inquinato di Pescara finisce in Consiglio regionale
Attualità

Il mare inquinato di Pescara finisce in Consiglio regionale

12 Ago, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661