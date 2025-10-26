Mercoledì la Nuova Pescara approda in Consiglio regionale

Mercoledì prossimo, 29 ottobre 2025, la questione della 'Nuova Pescara approda' al Consiglio regionale d'Abruzzo. Nell'ordine del giorno della prossima a seduta, infatti, i consiglieri eletti all'Emiciclo regionale saranno chiamati a votare la risoluzione presentata dalla consigliera regionale Erika Alessandrini dal titolo "Impegno della Giunta regionale al rispetto inderogabile del termine del 1° gennaio 2027 per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 17 marzo 2023, n. 13 "Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara". Dunque, sarà possibile capire attraverso questa azione politica del Movimento 5 Stelle le reali intenzioni del centrodestra che guida la Regione Abruzzo in merito all'eventualità di una proroga del progetto di fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.