Frase del giorno

19 Gen, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Gdf L'Aquila: confiscato immobile nel comune di Nereto

Gdf L'Aquila: confiscato immobile nel comune di Nereto

L'attività dei finanzieri ha riguardato un imprenditore titolare di diverse proprietà che aveva indebitamente percepito contributi pubblici, come accertato da sentenza definitiva

Gdf L'Aquila: confiscato immobile nel comune di Nereto

I Finanzieri del Comando Provinciale di L’Aquila hanno dato esecuzione ad un provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, finalizzato alla confisca di beni nei confronti di un soggetto, originario della provincia di Teramo, già condannato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

A seguito di sentenza divenuta irrevocabile nel gennaio del 2025, la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha delegato alle Fiamme Gialle aquilane del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria la ricostruzione della posizione reddituale del condannato, nonché delle disponibilità patrimoniali (mobiliari e immobiliari) dello stesso.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di scoprire numerosi terreni e fabbricati riconducibili al condannato e, pertanto, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di confisca per equivalente di un immobile, sito nel Comune di Nereto (TE), del valore di mercato di oltre 160.000 euro, che è stato sottoposto alla citata misura ablatoria.

Tale attività, che testimonia il costante e massimo impegno dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza nel rendere sempre più efficace il sistema di aggressione dei patrimoni illeciti, trae origine da uno specifico memorandum operativo, stipulato nel giugno 2025, tra la Procura Generale e il Comando Regionale Abruzzo, volto a fornire supporto all’Autorità Giudiziaria mediante lo svolgimento di accertamenti economico-finanziari per l’esecuzione dei provvedimenti di confisca.

Tags: immobile confiscato nereto imprenditore guardia di finanza ultime notizie

Vedi anche

Ai senza tetto l’immobile confiscato alla criminalita
Attualità

Ai senza tetto l’immobile confiscato alla criminalita

23 Giu, 2025
Crack da 16 milioni, noto imprenditore nei guai
Cronaca

Crack da 16 milioni, noto imprenditore nei guai

29 Mag, 2024
Guardia di Finanza: pubblicato concorso per il reclutamento di 33 allievi
Musica

Guardia di Finanza: pubblicato concorso per il reclutamento di 33 allievi

13 Dic, 2021
Pescara: sgomberata da immobile confiscato famiglia rom: era occupato abusivamente
Cronaca

Pescara: sgomberata da immobile confiscato famiglia rom: era occupato abusivamente

25 Set, 2019
Guardia di Finanza: arrestato imprenditore per bancarotta
Cronaca

Guardia di Finanza: arrestato imprenditore per bancarotta

23 Mag, 2019
Ricostruzione privata, sequestrato immobile del valore di oltre 75 mila euro
Cronaca

Ricostruzione privata, sequestrato immobile del valore di oltre 75 mila euro

21 Nov, 2017
'Congelato' l'impero da 100 milioni dell'imprenditore Mauro Mattucci
Cronaca

'Congelato' l'impero da 100 milioni dell'imprenditore Mauro Mattucci

07 Ott, 2015
Yacht, auto d'epoca e immobili storici: confiscato patrimonio da 17 mln
Cronaca

Yacht, auto d'epoca e immobili storici: confiscato patrimonio da 17 mln

14 Feb, 2014
Maxi evasione da 7 milioni
Cronaca

Maxi evasione da 7 milioni

12 Apr, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661