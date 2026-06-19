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Maturità 2026, la traccia più gettonata è quella su Mario Calabresi

Il brano era la seconda proposta nell’ambito della “Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Maturità 2026, la traccia più gettonata è quella su Mario Calabresi

La traccia più scelta dagli studenti nella prima prova scritta odierna dell’Esame di Maturità è quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Alzarsi all’alba”, svolta dal 23,2% dei maturandi. Il brano era la seconda proposta nell’ambito della “Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”.

La seconda traccia più gettonata è stata la terza proposta della “Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo”: il brano tratto dal saggio di Frank Furedi “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”, scelta dal 20,7%.

Il 19% si è orientato verso la prima proposta della Tipologia C, il brano tratto dall’articolo “Funziona a meraviglia” della giornalista Wenke Husmann.

Due tracce sono state scelte, a pari merito, dal 12,7% dei maturandi: la seconda proposta della “Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano”, relativa all’opera “I piaceri” di Vitaliano Brancati, e la prima traccia della Tipologia B, dedicata al discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente.

Il 6,5% degli studenti ha optato per la seconda proposta della Tipologia B, basata sul brano tratto dal libro di Piero Bianucci “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”.

La poesia di Cesare Pavese “Passerò per Piazza di Spagna”, prima traccia della Tipologia A, è stata scelta dal 5,3% dei maturandi.

La traccia dedicata al brano di Wenke Husmann è stata la più scelta nei Licei (20,1%), quella relativa al brano di Mario Calabresi la più scelta nei Tecnici (30,9%) e nei Professionali (37,6%). I dati derivano da un’indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale.

In allegato, il report sintetico sulle scelte della prima prova.


Tags: Maturità 2026 Traccia Mario calabresi Studenti Italiano

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