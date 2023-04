Mattoscio confermato alla guida dalla Fondazione PescarAbruzzo

Il Comitato di Indirizzo della Fondazione Pescarabruzzo, nella sua ultima seduta del 28 aprile, ha approvato il bilancio consuntivo 2022. Pur avendo operato in un contesto operativo particolarmente difficile e complesso a causa dello scenario macroeconomico altamente critico, caratterizzato da mercati finanziari molto volatili, dalla guerra tra Russia e Ucraina e dagli epiloghi della pandemia da Covid-19 ancora in atto, l’obiettivo prioritario perseguito dalla Fondazione è stato quello di salvaguardare il valore del patrimonio e di non compromettere la sua missione istituzionale programmata.

Il Comitato di Indirizzo ha infine provveduto con voto unanime al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in scadenza, che sarà composto per il prossimo triennio dal Presidente Nicola Mattoscio e dai consiglieri Luciano D’Angelo, Paola Nardone, Alessandro Crociata, Francesca Della Torre.

Con l’aggiornata composizione e dall’esame dei profili curriculari, si evince che il rinnovato Consiglio di Amministrazione, oltre alla diversità di genere, esprime autorevoli competenze professionali tali da ricomprendere quelle specifiche per gestire in sostanziale continuità di efficacia tutti i settori di attività statutarie, al fine di conseguire prioritariamente gli obiettivi già codificati nel Piano Programmatico Pluriennale 2023 – 2025, coincidente con il periodo di mandato della stessa ricostituita governance dell’Ente.