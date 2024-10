Martedì prossimo Consiglio straordinario sulla crisi idrica

Raccogliere la voce dei cittadini e invitare alla partecipazione attiva, per chiedere all’Amministrazione comunale risposte credibili di fronte alla crisi idrica che, anche quest’estate, ha lasciato a secco i rubinetti della città di Pescara: con un volantinaggio nei mercati rionali, Alleanza Verdi-Sinistra e Radici in Comune rinforza la mobilitazione in preparazione del Consiglio Comunale straordinario richiesto e convocato a sessione aperta su “Emergenza idrica: cause, gestione soluzioni possibili” per martedì 8 ottobre alle ore 16.00, nella sala consigliare di Palazzo di Città, in piazza Italia.



Il volantinaggio di Alleanza Verdi-Sinistra e Radici in Comune per sensibilizzare alla partecipazione civica è partito dal mercato di piazza Duca del mercoledì, continuerà venerdì al mercato dei Colli e lunedì al mercato dello Stadio.



Al centro dell’attenzione c’è l’ABC, l’Acqua Bene Comune.



“Facciamo chiarezza sulla crisi idrica che, anche quest’estate, ha lasciato In a secco i rubinetti della città di Pescara. Il gruppo consigliare di Alleanza Verdi-Sinistra e Radici in Comune ha richiesto insieme alle altre forze di opposizione un Consiglio Comunale straordinario sull’emergenza idrica. I disagi che i pescaresi sopportano dall’inizio dell’estate e le risposte superficiali ed evasive che ormai da anni l’amministrazione Masci ci propina sono la dimostrazione di una mancanza di volontà di affrontare seriamente il problema e di assumersi la responsabilità di governare questacrisi. Servono progettualità di lungo respiro e investimenti certi perridurre la dispersione dell’acqua potabile che supera il 50% nelle nostrereti colabrodo. Serve un programma per ridurre i disservizi attraversonuove strategie a tutela dell’acqua come bene comune”.



Per iscriversi a prendere la parola in Consiglio a nome di un comitato, si può inviare mail entro le ore 12.00 del 7 ottobre a

presidente.consiglio@comune.pescara.it