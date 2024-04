Marsilio alle prese con la ‘grana’ Quaglieri

Marco Marsilio che alle regionali ha battuto con ampio margine l’altro candidato Presidente Luciano D’Amico del “campo largo”, ora sta alacremente lavorando per la composizione della Giunta. Ma il tempo stringe e tra pochi giorni, mercoledì 10 aprile, quando si insedierà il Consiglio regionale, Marsilio dovrà presentare la squadra che lo affiancherà nel governo della regione per i prossimi 5 anni. L’incontro dell’altro ieri tra i partiti di maggioranza si è però concluso con un nulla di fatto. A far saltare il tavolo è stato l’onorevole Nazario Pagano che, in qualità di coordinatore regionale di Forza Italia, non ha accettato l’ipotesi del Presidente Marsilio secondo cui la Giunta dovrebbe essere composta da tre assessori di Fd'I e da uno a testa per Forza Italia, Lega e Lista Marsilio. L’altra patata bollente riguarda Mario Quaglieri di Fd’I il consigliere più votato d’ Abruzzo che in virtù delle 11.744 preferenze ottenute, meriterebbe di essere nominato Assessore. Senonché, come si legge in un’intervista rilasciata al quotidiano Abruzzo Web, Pierpaolo Pietrucci, il consigliere regionale Dem appena rieletto, sostiene che Quaglieri sarebbe incompatibile in quanto primario nella Clinica "Immacolata" ed anche assessore al Bilancio nella precedente Giunta di Marsilio, che ha erogato fondi alle strutture private. In sostanza, secondo Pietrucci, Quaglieri "ha lavorato in cliniche sovvenzionate dalla Regione “senza essersi messo in aspettativa“ dai suoi incarichi professionali come invece prevedeva la legge”. Pietrucci ha anche annunciato che presenterà “un esposto all’Autorità nazionale Anti Corruzione Anac e a tutti gli Organi che costituiscono il sistema di controllo in una Democrazia per verificare l’incompatibilità del consigliere regionale Mario Quaglieri”…. “per la sua attività di medico chirurgo in cliniche private sovvenzionate dalla Regione, ente per il quale l’esponente di Fratelli d’Italia è stato per un anno e tre mesi assessore al Bilancio e per cinque anni consigliere regionale”. Sono in molti a chiedersi come tutto ciò sia stato possibile e tra essi l’onorevole Luciano D’Alfonso che si domanda “come hanno fatto gli uffici regionali preposti, solitamente competenti, a non notare questa gigantesca antigiuridicità”.