Marco Marsilio vince di nuovo

Marco Marsilio e’ di nuovo presidente della Regione Abruzzo. Il 56enne romano nato da genitori di Tocco da Casauria ha battuto il Prof. Luciano D’Amico (e il campo largo del centrosinistra) conquistando 315.733 preferenze. Una vittoria che rilancia il centrodestra della Premier Giorgia Meloni reduce dalla sconfitta in Sardegna e temeva un cambiamento radicale della fiducia degli italiani verso il Governo del Paese. Ciò non è accaduto, nonostante la bassa affluenza alle urne, altro elemento da sottolineare di questa elezione dove più o meno un abruzzese su due non è andato a votare.

I numeri non sono ancora ufficiali ma Marco Marsilio ha ottenuto il 53,57% dei consensi mentre il professor Luciano D’Amico il 46,43%.

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito anche in Abruzzo seguito dal Partito Democratico col 20%. Terza piazza per Forza Italia che conquista il 13,2%, mentre la Lega è ferma al 7,6%. M5S al 7%, dietro anche ad Abruzzo Insieme (7,6%).