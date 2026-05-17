Frase del giorno

17 Mag, 2026
  1. Home
  2. Sport
  3. Mano pesantissima del Viminale: Pescara senza tifosi in trasferta...

Mano pesantissima del Viminale: Pescara senza tifosi in trasferta per quasi un anno

Decisione maturata dopo gli incidenti registrati al termine del match con lo Spezia

Mano pesantissima del Viminale: Pescara senza tifosi in trasferta per quasi un anno

Mano pesantissima delle autorità sul tifo pescarese. Dopo i gravi incidenti e gli scontri registrati all’esterno dello stadio Adriatico-Cornacchia nel post-partita del match contro lo Spezia, il Prefetto di Pescara, su precisa indicazione del Viminale, ha decretato lo stop totale alle trasferte per tutti i tifosi biancazzurri fino al 1° febbraio 2027.

Una decisione drastica ma ampiamente preannunciata dalla gravità dei fatti. I tafferugli, culminati nel lancio di oggetti, sassi e fumogeni all'indirizzo delle forze dell'ordine, avevano trasformato il perimetro dello stadio in un campo di battaglia, provocando anche il ferimento di alcuni agenti. Violenze che oggi costano carissimo all'intera piazza adriatica.

Il provvedimento della Prefettura rappresenta una mazzata tremenda per la tifoseria e per la squadra. Di fatto, il Delfino sarà privato del supporto del proprio pubblico lontano dalle mura amiche per quasi un anno.

A pagare il prezzo più alto sarà la Curva Nord, il cuore pulsante del tifo organizzato, che non potrà seguire la squadra nelle cruciali sfide esterne della prossima stagione e della prima parte di quella successiva. Un danno d'immagine e sportivo incalcolabile per il club, costretto a rinunciare al proprio "dodicesimo uomo" in trasferta per i prossimi nove mesi.

Se il blocco delle trasferte colpisce indistintamente tutta la tifoseria, la giustizia ordinaria e sportiva si prepara a colpire i singoli responsabili. Gli investigatori della Digos stanno esaminando minuziosamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza dello stadio e delle aree limitrofe, oltre ai video girati dalla Polizia Scientifica.

L'identificazione dei soggetti attivi negli scontri è già a buon punto: secondo fonti vicine alla Questura, sono in arrivo nelle prossime ore i primi Daspo individuali. Per i responsabili si prospettano anni di lontananza dagli stadi e, nei casi più gravi, pesanti conseguenze penali. Per Pescara e per lo sport abruzzese, una pagina nera che lascerà il segno a lungo.

Tags: Pescara tifosi

Vedi anche

Pugno di ferro del Viminale: trasferte vietate per i tifosi del Pescara fino a fine stagione
Sport

Pugno di ferro del Viminale: trasferte vietate per i tifosi del Pescara fino a fine stagione

11 Mar, 2026
Ultras del Chieti Calcio denunciati per rapina
Cronaca

Ultras del Chieti Calcio denunciati per rapina

28 Lug, 2025
Scontri tra tifosi Pescaresi e Anconetani: 11 Daspo
Cronaca

Scontri tra tifosi Pescaresi e Anconetani: 11 Daspo

28 Feb, 2025
Tv Usa per tifosi Usa
Life Style

Tv Usa per tifosi Usa

12 Feb, 2018
Trasferta vietata per tifosi biancoazzurri ma la passione nel cuore brucia ancora di più
Sport

Trasferta vietata per tifosi biancoazzurri ma la passione nel cuore brucia ancora di più

05 Feb, 2016
Bastoni e randello trovati in un pullman di tifosi del Latina
Cronaca

Bastoni e randello trovati in un pullman di tifosi del Latina

24 Set, 2014
Sforzini: «Mie parole fraintese. I tifosi mi hanno sempre sostenuto»
Sport

Sforzini: «Mie parole fraintese. I tifosi mi hanno sempre sostenuto»

03 Set, 2014
Sondaggio Pescara. Tifosi divisi tra Sebastiani e rosa
Sport

Sondaggio Pescara. Tifosi divisi tra Sebastiani e rosa

22 Ott, 2013
Rissa tra tifosi a Torino
Cronaca

Rissa tra tifosi a Torino

01 Set, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661