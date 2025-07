Ultras del Chieti Calcio denunciati per rapina

La Polizia di Stato di Chieti ha denunciato quattro tifosi del Chieti Calcio resisi responsabili di rapina aggravata nei confronti di tifosi di una squadra avversaria. A seguito di accurate e minuziose indagini svolte dagli agenti della Digos teatina sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini e informazione di garanzia a dei quattro ultras, tutti di Chieti, per il reato di rapina in concorso aggravata, commessa anche in danno di minore. I quattro, di età compresa tra i 20 e 32 anni, appartenenti al gruppo ultras “Curva Volpi”, lo scorso giugno, in occasione di un incontro di calcio disputatosi altrove dopo essersi appostati nella zona dello scalo, per intercettare il possibile passaggio di tifosi avversari di rientro dalla partita, intorno all’1.30 hanno individuato un’autovettura in transito su viale Benedetto Croce, direzione monti, che ha destato il loro interesse per il possesso di una sciarpa con i colori sociali di una squadra avversaria. Da lì è partita una spedizione punitiva per cui i quattro sono saliti frettolosamente sull’autovettura di uno degli indagati e si sono messi all’inseguimento dei tifosi, nel frattempo fermi ad un semaforo. Qui hanno bloccato l’autovettura, con a bordo un padre con il figlio minorenne, impedendogli di riprendere la marcia, e due di loro, con il volto travisato, hanno intimato di consegnare la sciarpa, costringendo il padre ad ottemperare per evitare ulteriori conseguenze. È in corso di valutazione, da parte del Questore di Chieti, l’emissione di altrettanti provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a carico dei quattro