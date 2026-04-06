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Maltempo, Provincia: ingenti danni alla viabilità

Maltempo, Provincia: ingenti danni alla viabilità

La Provincia di Pescara informa che, a seguito delle intense e persistenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni, si registrano ingenti danni alla rete viaria provinciale, con criticità diffuse soprattutto nelle aree interne. Le abbondanti precipitazioni hanno determinato numerosi episodi di frane, smottamenti ed esondazioni di fiumi e torrenti, compromettendo in più punti la sicurezza e la percorribilità delle strade. In tale contesto, la situazione più delicata riguarda la località Rigopiano, che resta attualmente chiusa al traffico; nei prossimi giorni saranno effettuati i necessari rilievi tecnici da parte della Forestale, finalizzati alla valutazione delle condizioni del territorio e alla definizione degli interventi conseguenti. Permangono ulteriori criticità lungo la rete viaria provinciale: la Strada Provinciale 33, in località Civitella Casanova, resta interdetta alla circolazione a causa di dissesti del piano viabile, mentre per la Strada Provinciale 76 è prevista la riapertura nel pomeriggio odierno alle ore 17, compatibilmente con l’esito delle verifiche tecniche in corso e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Anche nella giornata di oggi sono state impiegate sulle arterie numerose unità dell’ufficio tecnico provinciale, diretto dall’Ing. Marco Scorrano.

Sul territorio provinciale proseguono senza sosta le attività di monitoraggio e intervento da parte della Polizia Provinciale, guidata dal comandante Giulio Honorati, attualmente è impegnata con due pattuglie operative, dislocate rispettivamente nell’area della Val Pescara e nell’area Vestina. Il personale svolge un costante servizio di vigilanza e controllo della viabilità, intervenendo tempestivamente nelle situazioni di emergenza, segnalando le criticità riscontrate lungo le arterie provinciali e garantendo il supporto alle operazioni di ripristino. Le pattuglie assicurano, inoltre, il presidio delle eventuali chiusure stradali e operano in stretto coordinamento con il servizio viabilità, anche su specifica richiesta di intervento.

Il Presidente della Provincia, Giorgio De Luca, ha dichiarato: “Il maltempo ha provocato danni ingenti, in particolare nelle aree interne, dove frane, smottamenti ed esondazioni hanno messo a dura prova la rete viaria provinciale. La Provincia è pienamente impegnata, attraverso tutte le proprie strutture operative, nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di piena transitabilità delle strade.”

L’Ente continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, raccomandando di attenersi alle disposizioni e alla segnaletica presente lungo le strade interessate dalle criticità.

Tags: Maltempo provincia Danni Pescara provincia

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