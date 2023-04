Provincia di Pescara: ok al Bilancio da 134 milioni

E’ stato approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2023-2025 della Provincia di Pescara. L’annualità 2023 ammonta a 134.485.740,23 euro sia in entrate che uscita. Il bilancio approvato prevede entrate tributarie che ammontano a complessivi 19.253.000,00 euro di cui 9.650.000,00 euro derivanti dall’imposta sulle assicurazioni (RCA), 7.501.000,00 euro derivanti dall’Imposta Provinciale di Trascrizione degli automezzi al P.R.A, 2.100.000,00 euro derivanti dal Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) e 2.000,00 euro da altre imposte e tasse. Come ha tenuto a sottolineare lo stesso presidente della Provincia nonché Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis “La Provincia non ha provveduto ad innalzare la pressione fiscale e ha confermato le aliquote e le tariffe già applicate per il 2022”. De Martinis ha anche aggiunto:“ Grazie alle risorse finanziarie approvate dall’assemblea si potranno effettuare importanti interventi sulle strade e sugli edifici scolastici. La drastica riduzione delle entrate, che lasciava presagire a notevoli sacrifici di carattere economico, è stata parallelamente e fortunatamente accompagnata da una moratoria dei mutui (decreto sisma) che ci ha permesso di avere alla fine anche qualche risorsa in più: 600mila che verranno investite, in particolare, sullo sfalcio dell’erba sulle strade provinciali e sull'attuazione del piano neve, interventi entrambi molto richiesti dai sindaci del territorio. Per il personale abbiamo previsto un potenziamento del settore tecnico, soprattutto per l’edilizia scolastica a causa di alcuni pensionamenti previsti durante l’anno.

Nella stessa seduta del 18 ultimo scorso è stata nominata la commissione Pari Opportunità provinciale. I nominativi che comporranno l'organismo permanente sono: Maurizia Sciarretta, Manuela Canonico, Rosa Tartaglione, Filippo Maria Mariani, Carolina Profeta, Angelica Breda, Domenica Sangiorgio, Joshua Di Silvio, Riccardo Cilli, Maria Ida D’Antonio, Benedetta Di Marzio, Roberta Tomasi.