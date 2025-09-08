Malika Ayane al Teatro Circus di Pescara

In tour la voce inconfondibile e il carisma di una delle artiste più amate del Belpaese. MALIKA AYANE torna a calcare le scene con il suo nuovo e attesissimo musical BROKEBACK MOUNTAIN. Per la prima volta in Italia, dopo il successo londinese, il pluripremiato film omonimo si trasforma in una sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo. On stage la raffinata performer milanese, accompagnata da una live band, in uno spettacolo intenso e suggestivo. L'appuntamento per il pubblico abruzzese e molisano è fissato per giovedì 6 novembre 2025 ore 21.00 al prestigioso Teatro Circus di Pescara (PE). Un'esperienza straordinariamente unica, capace di fondere parola, canto e immagini, firmata Patagonia Group. Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone.

Wyoming, 1963. Un'America rurale segnata da estrema povertà, fatta di piccoli villaggi e popolata da sparute comunità retrograde. Due giovani pastori, Ennis e Jack, si ritrovano a condividere l'isolamento di una montagna remota. È lì che nasce, inaspettato e potente, un amore destinato a durare vent'anni. Un legame irrefrenabile e nascosto, che li accompagnerà per tutta la vita, trasformandosi in desiderio taciuto, dolore silenzioso, ricordo indelebile.

Dal racconto di Annie Proulx, una storia che già nel 2005 ha emozionato il mondo grazie all'indimenticabile film di Ang Lee. Una "play with music" intima e spettacolare in cui i brani originali di Dan Gillespie Sells sono interpretati da una strepitosa MALIKA AYANE. Sul palco la accompagna una live band, dando vita a pezzi che si intrecciano in modo indissolubile alla narrazione della vicenda. Non una semplice colonna sonora, ma un elemento drammaturgico che costruisce spazi, dà ritmo alle emozioni e disegna i paesaggi interiori dei protagonisti.

Nei ruoli di Ennis e Jack, Edoardo Purgatori e Filippo Contri. Due giovani attori dal grande carisma e con solide esperienze alle spalle al cinema e in teatro. La regia sceglie la via dell'essenzialità, della sottrazione, affidandosi alla potenza del linguaggio teatrale contaminato da cinema e musica. L'impianto scenico abbandona la ricostruzione realistica per diventare luogo simbolico, trasformabile, permeabile, in cui spazio fisico e spazio emotivo si confondono. Nessuna barriera tra interno ed esterno, tra gesto e sentimento: tutto si muove, respira, cambia.

BROKEBACK MOUNTAIN è un simbolo di ciò che resta dentro, di ciò che si perde e di ciò che resiste. Annie Proulx ha definito "profondamente commovente" l'adattamento teatrale scritto da Ashley Robinson, sospeso tra ciò che si può dire e ciò che resta celato. Una produzione che mette al centro l'essere umano, la sua fragilità, il suo coraggio e la sua ricerca di senso. Pronta a emozionare una nuova generazione con una storia che continua a parlarci, ovunque ci troviamo. Ogni volta che pensiamo a quella montagna che non si può dimenticare.

Malika Ayane in "Brokeback Mountain" vi aspetta in tour. Un calendario di date in continuo aggiornamento che vedrà la raffinata performer protagonista al Teatro Circus di Pescara (Via Lanciano, 9).

Giovedì 6 novembre 2025 ore 21.00. Biglietti disponibili su Ticketone al link https://www.ticketone.it/event/malika-ayane-brokeback-mountain-teatro-circus-20157170/?affiliate=IGA.