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Maccio Capatonda torna in Abruzzo

Il comico originario di Vasto porta il suo show teatrale nella città natale, tra satira, cinema e televisione

Maccio Capatonda torna in Abruzzo

Martedì 1° dicembre 2026, alle ore 21:00, il Teatro Marrucino di Chieti ospita Maccio Capatonda con il suo “Spettacolo Teatrale”. L’appuntamento, in programma in via Cesare de Lollis 1, vede protagonista uno degli artisti più originali del panorama comico italiano, che torna in Abruzzo dopo una stagione di successi in tutta Italia.

Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, è nato a Vasto (Chieti) il 2 agosto 1978 e cresciuto nel capoluogo teatino, da cui prende il nome d’arte.  Il suo stile, definito “surreale” e “geniale”, fonde teatro, cinema e televisione in un viaggio comico che mescola satira sociale, citazioni pop e un’ironia dissacrante.

I biglietti sono disponibili online sui principali circuiti di vendita, con prezzi che variano da 44,85€ a 63,25€.  Per questo evento è prevista la vendita con biglietto elettronico: sarà possibile mostrare il QR code direttamente dallo smartphone o stamparlo a casa, senza necessità di spedizione con corriere.

L’acquisto è possibile anche utilizzando le carte dedicate alla cultura: Carta della Cultura Giovani, Carta del Merito e Carta del Docente.

L’appuntamento con Maccio Capatonda si inserisce nel ricco cartellone di prosa del Teatro Marrucino, che nel dicembre 2026 propone una serie di spettacoli di alto livello.  

L’evento è atteso come uno dei momenti di punta della programmazione teatrale abruzzese, capace di attirare pubblico da tutta la regione.

Tags: maccio capatonda chieti Teatro marrucino 1 dicembre Biglietti

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