03 Set, 2025
Lutto a Pescara per la scomparsa dello storico balneatore Tonino Iervese

L'imprenditore è venuto a mancare questa mattina all'età di 82 anni

Lutto a Pescara per la scomparsa dello storico balneatore Tonino Iervese

Lutto a Pescara per la scomparsa dello storico balneatore Tonino Iervese, fondatore dello stabilimento Ippocampo e della pizzeria Massimo

Una vita intera dedicata al lavoro e alla sua amata famiglia per l'imprenditore 82enne. La scomparsa è avvenuta questa mattina nella sua casa di Pescara Colli, dove è stata allestita la camera ardente. Lascia la moglie Santina, le figlie Monia e Claudia, titolari della Bottega del Gelato a Pescara Colli e Spoltore, i generi Moreno e Fabrizio, e gli amati nipoti Valeria, Riccardo, Leonardo, Federico e Piergiorgio.
L'ultimo saluto si terrà domani 4 settembre alle ore 14.30, partendo anticipatamente dall'abitazione dell'Estinto in Strada Colle Marino 151/1 per nella Basilica Madonna dei Sette Dolori.

Tags: Tonino Iervese Pescara

