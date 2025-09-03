Lutto a Pescara per la scomparsa dello storico balneatore Tonino Iervese, fondatore dello stabilimento Ippocampo e della pizzeria Massimo.

Una vita intera dedicata al lavoro e alla sua amata famiglia per l'imprenditore 82enne. La scomparsa è avvenuta questa mattina nella sua casa di Pescara Colli, dove è stata allestita la camera ardente. Lascia la moglie Santina, le figlie Monia e Claudia, titolari della Bottega del Gelato a Pescara Colli e Spoltore, i generi Moreno e Fabrizio, e gli amati nipoti Valeria, Riccardo, Leonardo, Federico e Piergiorgio.

L'ultimo saluto si terrà domani 4 settembre alle ore 14.30, partendo anticipatamente dall'abitazione dell'Estinto in Strada Colle Marino 151/1 per nella Basilica Madonna dei Sette Dolori.