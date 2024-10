Pescara piange il dottor Natarelli

Pescara piange la scomparsa del dottor Antonio Natarelli conosciuto da tutti come ‘Tonino’. E’ stato primario del reparto di traumatologia presso l’ospedale civile di Pescara, volontario in Africa, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pescara. In questo momento sono tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia distrutta dalla perdita di un uomo che tanto ha dato alla vita pubblica della nostra città. “Una persona mite e cordiale, un uomo per bene, un medico innamorato del suo lavoro e della città di Pescara". Così il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente del Consiglio comunale Gianni Santilli ricordano Tonino Natarelli. Masci conosceva Natarelli da sempre. "Suo padre e mio padre erano amici", sottolinea Masci, "per cui il nostro rapporto è stato innanzitutto personale, familiare, accompagnato da affetto e stima reciproci, e poi ci siamo incontrati anche in politica, in Comune, seppure in schieramenti diversi, ma sempre con lo stesso sguardo l'uno verso l'altro". "Con lui il dialogo era sempre leale e costruttivo, non ha mai avuto bisogno di alzare la voce con nessuno", dicono Masci e Santilli. "E il suo cuore era aperto a tutti, pieno di amore per i bisognosi", proseguono Masci e Santilli ricordando "l'impegno di Natarelli a favore delle popolazioni africane". Non è stata comunicata la data del funerale del dottor Natarelli.