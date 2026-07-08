Litigano e molestato clienti e dello stabilimento. Arrestati due ventenni

Ancora battute notizie dal mondo giovanile. Due ragazzi, di 21 e 20 anni, hanno iniziato a molestare con i loro atteggiamenti i clienti di una concessione balneare. Uno di loro, prima di allontanarsi, ha anche danneggiato alcuni arredi dell’attività. Così il titolare non ha potuto fare altro che allertare le forze dell'ordine. I poliziotti si sono così subito messi alla ricerca dei giovani, fino a quando non hanno rintracciato due di loro a poca distanza dal luogo dei fatti.

A quel punto, i due, invece di calmarsi, hanno tentato di aggredire gli agenti. Non senza difficoltà ma con professionalità e tempestività, i poliziottisono riusciti a bloccarli. A seguito di controlli, uno dei due veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico custodito nello zainetto. Accompagnati in Questura, il 20enne ed il 21enne sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.