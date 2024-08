Ancora violenza a Pescara, ancora una rissa con accoltellamento. Il ‘fattaccio’ ieri notte all’esterno di uno stabilimento balneare di Portanuova. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto la vittima è un giovane di 19 anni trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 con ferite da arma da taglio. Per fortuna le condizioni sono buone ma ora si indaga per decifrare la dinamica esatta dell’accaduto e soprattutto il movente.

Di sicuro questo ennesimo episodio rilancia la questione sicurezza in una città nella quale da troppo tempo si verificano comportamenti aggressivi anche tra i giovanissimi e su questo c’è parecchio da riflettere.