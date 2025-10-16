Frase del giorno

16 Ott, 2025
Revocata la concessione demaniale a noto stabilimento balneare pescarese

Dai riscontri effettuati è emerso che la ditta concessionaria, inattiva dal punto di vista economico-fiscale, priva di lavoratori ed in costante perdita, si palesava come “società di comodo”

Continua senza sosta l’attività da parte della componente aeronavale della Guardia di finanza di Pescara a tutela dell’ambiente marino e del demanio. L’approccio sinergico dei militari della Stazione Navale con i tecnici del Comune, dell’Agenzia del Demanio e della Capitaneria di Porto, ha permesso di verificare la legittimità della concessione di un noto stabilimento balneare del centro di Pescara.

Dai riscontri effettuati è emerso che la ditta concessionaria, inattiva dal punto di vista economico-fiscale, priva di lavoratori ed in costante perdita, si palesava come “società di comodo”. La condotta, perpetrata nel tempo, ha portato al degrado del bene demaniale che versa in evidente stato di abbandono e di pericolosità per l’incolumità pubblica.

A seguito della segnalazione, il Comune di Pescara ha avviato il procedimento per la decadenza della concessione demaniale e notificato al concessionario l’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi e la successiva riconsegna dei manufatti e dell’area di 1.063 mq..

L’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle a tutela dell’ambiente e del demanio marittimo, si inserisce in un più ampio programma di monitoraggio del territorio, finalizzato al recupero delle aree degradate da ricondurre al

buon utilizzo a vantaggio della collettività e del decoro 

Tags: Concessione demaniale Stabilimento balneare Pescara Guardia di finanza Revocata

