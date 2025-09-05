Frase del giorno

05 Set, 2025
Lancia un borsello con quasi mezzi chilo di eroina: arrestato

Ancora un arresto per droga a Pescara, da tempo un dei luoghi dove il consumo degli stupefacenti sta battendo ogni record

Ancora un arresto per droga a Pescara, da tempo un dei luoghi dove il consumo degli stupefacenti sta battendo ogni record (in relazione alla dimensione del territorio ed alla popolazione). Per tale ragione sono aumentate le attività di controllo, disposte dal Questore Carlo Solimene, sia nel centro città che nei quartieri periferici ed in particolare nella zona di Rancitelli e Fontanelle.

In tale ambito, nei giorni scorsi, il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 48enne pescarese, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato mentre era a piedi in zona Rancitelli.

Alla vista della pattuglia, il 45enne avrebbe assunto un atteggiamento nervoso ed elusivo, e avrebbe tentato di disfarsi di un borsello che portava con sé, lanciandolo a distanza. Il gesto non è passato inosservato agli agenti, che lo hanno immediatamente bloccato e lo hanno recuperato: all’ interno è stato rinvenuto un panetto di circa 500 grammi di eroina.

In considerazione degli elementi emersi e del fondato sospetto che il soggetto potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente, i poliziotti hanno esteso le operazioni di controllo anche alla sua abitazione. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita sempre nel quartiere Rancitelli, ha permesso di rinvenire e sequestrare un bilancino elettronico di precisione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale dove presto verrà interrogato e dovrà chiarire la sua posizione.

Nel corso della settimana, inoltre, gli agenti delle volanti, in uno stabile situato in zona Fontanelle, dopo aver notato dei movimenti sospetti, hanno deciso di effettuare un controllo.

L’intuito degli agenti è stato prontamente ripagato, infatti, all’interno di un locale condominiale, ben occultato tra vario materiale edile, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro in cellophane trasparente contenente marijuana, per un peso di quasi 100 grammi.

 

