La Sinistra riparta da Rosello

Il referendum 2025 si è concluso ieri con un ‘flop’ dal punto di vista dell’affluenza. Cosa significa? Che gli italiani, benché la maggior parte di essi viva di reddito da lavoro dipendente, non sono andati a votare per i quesiti che riguardavano il lavoro e, nello specifico, i licenziamenti illegittimi, indennità, contratti a termine, responsabilità negli appalti, cittadinanza italiana per stranieri. Ma un’eccezione alla bassa affluenza nazionale (circa il 30%) arriva proprio dal nostro Abruzzo ed è un dato simpatico da comunicare. Perché? Tra i tre comuni italiani, unici ad avere raggiunto il quorum necessario per abrogare le leggi di cui sopra, ce n’ e’ uno che è abruzzese: ed è il piccolo comune di Rosello, nell’Alto Sangro, 170 abitanti, a guidare la classifica davanti a Massello in provincia di Torino e Soleminis in provincia di Cagliari. Infatti il 66% degli aventi diritto rosellani si è recato alle urne per esprimere la propria volontà ed il “Si” ha stravinto con percentuali bulgare? raggiungendo anche nel caso del quesito più ‘ostico’ quello sulla cittadinanza addirittura il 77%. Dunque, se fossimo nei panni della sinistra e dei sostenitori del referendum, possiamo dire che bisognerebbe ripartire proprio da Rosello, giusto?.