La Nuova Pescara e le “terre rare” della fusione

Iniziamo questo scritto scusandoci col popolo ucraino per la greve similitudine adottata con la definzione “terre rare” alla ben più banale questione della Nuova Pescara ovvero quel contestato progetto di fusione che vede coinvolte le città di Pescara, Montesilvano e Spoltore, a partire dal primo gennaio 2027. Dunque, sperando di aver sgomberato il campo dall’orrore che vede il mondo intero, con Russia e Usa in primis, impegnato in una negoziazione per portare la pace nei territori contesi del Donbass a fronte di uno scambio economico di sfruttamento delle risorse preziose (carbone, metalli, etc) che esistono in quel sottosuolo e territorio strategico con sbocchi sul mar Nero, affrontiamo i perché e gli ostacoli ad un’idea che tutto sommato nasceva con propositi positivi e persino col consenso popolare del referendum consultivo votato nei tre comuni coinvolti a maggioranza: l’unione di tre municipalità a fronte della riduzione dei costi della politica e la possibilità di pianificare coi fondi governativi una nuova città metropolitana in Italia, invece che le nostre piccole realtà. E adesso? Purtroppo nel corso di questi dieci anni è stata la politica a tradire quelle premesse. Sono iniziate le negoziazioni tra le parti ed il risultato finale è stata la moltiplicazione delle poltrone (ben quattro municipi, con un presidente di municipio, assessori, una pletora di consiglieri più un grande consiglio comunale che non si sa quanto potrà incidere nelle decisioni strategiche che riguardano, appunto, il progetto urbanistico-ambientale-culturale-economico di una grande città). E se su questo punto siamo d’accordo su altro, invocato dalla stessa politica che ha prodotto questi risultati scadenti, assolutamente no. Per sempre quando si invoca il principio identitario rispetto all’invasione da parte culture predatorie che avrebbero come scopo solamente la volontà di impossessarsi di ettari di terreno da cementificare o da sfruttare alla meglio. Come, appunto, se in quegli stessi territori ci non fosse accaduto negli anni, e senza la macchina mostruosa della Nuova Pescara e senza il bisogno di dover specificare nei dettagli: tutti sappiamo cosa è accaduto con le nostre spiagge, le nostre aree verdi, i nostri lungo fiume e le nostre colline. Oggi la terza città d’Abruzzo per numero di abitanti, quella città di Montesilvano che nell’ultimo ventennio ha avuto una crescita demografica e, di conseguenza, urbanistica impressionante rivendica un nuovo referendum (che giuridicamente avrebbe un senso se fosse abrogativo della legge regionale che istituisce il ‘nuovo’ Comune di Pescara). Spoltore, invece, che ha un territorio vastissimo e che negli anni si è distinti per la presenza di un’elevatissima concentrazione di centri commerciali (da definizione giuridica) rispetto al numero di abitanti chiede di bloccare questo progetto di fusione “perché Pescara è piena di debiti”.