La CGIL punta sulle capacità del Cavalier Ferrante

“Più diritti, meno barriere”, parte dalla Cgil di Pescara, un’iniziativa unica nel suo genere in Abruzzo: il 4 luglio verrà organizzata una passeggiata in carrozzina per annunciare una rivoluzione dei diritti e guidata dal leader del movimento contro le barriere architettoniche, il Cavalier Claudio Ferrante.

Martedì prossimo, varie componenti della società civile sono tutte invitate a sperimentare un breve percorso seduti in carrozzina, in modo da interiorizzare il concetto di barriera architettonica e di accessibilità universale, toccando con mano le difficoltà che le persone con disabilità incontrano quotidianamente.

Nonché la possibilità di sperimentare come le differenze di percezione incidono sullo sviluppo delle diverse abilità, stili di pensiero e comunicazione e di come molte difficoltà possano essere causate prettamente da fattori ambientali.

L’appuntamento è dunque fissato per martedì 4 luglio, alle ore 10, di fronte la chiesa Maria Santissima Immacolata Concezione, in via Vespucci a Pescara, per poi spostarsi verso la sala Luciano Lama della Cgil Pescara in viale Benedetto Croce, 108, per la conferenza stampa di presentazione dell’ufficio regionale delle politiche per la disabilità che aprirà due sedi, una nel capoluogo adriatico e una a Montesilvano.

Nel corso della conferenza saranno forniti alla stampa tutti i dettagli delle attività dell’ufficio, che fornirà un servizio di prima assistenza informativa, un punto di ascolto e di indirizzo alla soluzione delle problematiche sui diritti delle persone con disabilità e su come farli rispettare.

Si ringrazia, per la gentile concessione delle carrozzine per la passeggiata, l’azienda Artes Ortopedia di Montesilvano.