L'arte contemporanea piange Mario Pieroni

La Fondazione Pescarabruzzo, Imago Museum e MicHub Museum si uniscono nel profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Pieroni, gallerista e collezionista che, attraverso il suo impegno e la sua sensibilità, ha contribuito in modo decisivo alla valorizzazione e alla diffusione delle nuove tendenze dell'arte contemporanea internazionale, dall'Arte Povera alla Land Art.

Di particolare rilievo è la prestigiosa donazione al MicHub Museum di opere di Mertz, Fabro, Kounellis, Pisani, Spalletti e Pistoletto, così come la partnership con la Pescarabruzzo per i progetti No Man's Land e il Museo delle Ceramiche Contemporanee a Loreto Aprutino.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la cultura pescarese, abruzzese e italiana. Il suo contributo al mondo dell'arte ha lasciato un segno significativo, contribuendo ad ampliare gli orizzonti della ricerca artistica contemporanea e a promuovere il dialogo tra esperienze e linguaggi innovativi.

Il Presidente Nicola Mattoscio, gli Organi e tutto lo staff della Fondazione Pescarabruzzo e dei musei esprimono le più sentite condoglianze a Dora e a tutta la famiglia, partecipando con sincera vicinanza al loro dolore.