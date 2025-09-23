L'analisi dei mutuatari in Abruzzo

Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, ha realizzato un’analisisocio demografica di coloro che sottoscrivono i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione.

La rilevazione, riferita all’anno 2024, prende in esame parametriquali area di provenienza, localizzazione in cui è avvenuta la stipula, età anagrafica e professione di tutti coloro i quali hannosottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas.

AREA DI PROVENIENZA

In Abruzzo vengono finanziati principalmente cittadini italiani, infatti l'80% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana, ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri: attualmente quasi il 13,7% è rappresentato da cittadini europei e 6,3% è rappresentato da immigrati extra-europei. Le nazionalitàpiù rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentrela maggior parte dei non europei proviene dall’Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani.

Fonte: Kiron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa

ETÀ ANAGRAFICA

L’età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Abruzzo nel2024 è 39,8 anni. L’analisi per fasce d’età mostra che il 34,0% della popolazione ricade nella fascia più bassa, 18 - 34 anni; il 36,5% ha un'età compresa tra 35 e 44 anni; il 19,3% ricade nei 45 - 54 anni; l'8,1% si colloca nella fascia 55 - 64 anni; il 2,1% ricadenella fascia più alta, 65 ed oltre.

Fonte: Kiron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa

PROFESSIONE

Dall’analisi della professione del mutuatario emerge che la sicurezza economica è tra gli elementi fondamentali richiesti dagliistituti di credito per erogare un finanziamento. Tale caratteristicaidentifica l'86,3% del campione (dipendenti a tempo indeterminato e pensionati), a fronte del 9,1% di chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionisti/lavoratoriautonomi e titolari d’azienda) e del 2,1% di lavoratori a tempo determinato.

Fonte: Kiron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa

