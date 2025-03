Scoperto laboratorio analisi senza autorizzazioni

Ancora una spiacevole notizia nel mondo della salute abruzzese. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno sanzionato e denunciato in stato di libertà i gestori di un laboratorio analisi di Pescara per esercizio abusivo di una professione e frode in pubbliche forniture. Non si conoscono ulteriori dettagli, ma è chiaro che i pazienti della struttura dovranno prendere provvedimenti rispetto a questa situazione scoperta dagli uomini dell’arma.