L'Aquila, il Palazzo del Governo rinasce: riconsegnate le chiavi alla città

Un simbolo della distruzione torna a essere un simbolo di rinascita. Il Palazzo del Governo dell'Aquila è stato ufficialmente restituito alla città dopo gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico seguiti al terremoto del 6 aprile 2009. Alla cerimonia di ieri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha consegnato simbolicamente le chiavi dell'edificio al presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. L'intervento, del valore complessivo di 34 milioni di euro, è stato realizzato dalla SAC – Società Appalti e Costruzioni spa, insieme a Italiana Costruzioni spa, per il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. Nel complesso monumentale tornerà la sede centrale della Provincia.

L'edificio, crollato durante il sisma del 2009, era diventato uno dei simboli della distruzione del capoluogo abruzzese. Davanti alle sue rovine passarono anche Silvio Berlusconi e Barack Obama durante il G8 del luglio dello stesso anno. Il palazzo, affacciato su piazza della Prefettura, ha origini nel XIII secolo e ha ospitato nel tempo un convento agostiniano e, dal 1861, la Regia Prefettura.

I lavori hanno riguardato il consolidamento delle fondazioni e delle murature, il recupero di affreschi, stucchi, pavimentazioni e infissi storici e la ricostruzione del portico monumentale con le colonne doriche dell'ingresso principale. Durante il restauro sono riemersi nicchie, passaggi nascosti e decorazioni pittoriche, tra cui un affresco della Crocifissione databile tra il XV e il XVII secolo. Recuperata anche la Sala Olimpica, attraverso un nuovo volume con copertura parzialmente vetrata. L'edificio è stato inoltre dotato di impianti orientati all'efficienza energetica.

Salvini ha definito la riconsegna un punto di ripartenza per la ricostruzione aquilana, ricordando le vittime del sisma e sottolineando che restano ancora numerosi interventi da completare. Il ministro ha ribadito che la ricostruzione post-terremoto rappresenta una delle priorità del suo dicastero e ha annunciato che altre opere saranno riconsegnate agli abruzzesi nelle prossime settimane. Ha inoltre ringraziato quanti hanno partecipato al recupero dell'edificio, evidenziando il valore storico e istituzionale dell'intervento.

Nel corso della cerimonia, il vicepremier ha affrontato anche il tema delle Province, chiedendo il ripristino dell'elezione diretta dei loro rappresentanti e maggiori risorse economiche e professionali. Secondo Salvini, gli enti provinciali devono poter disporre di personale, ingegneri, competenze e finanziamenti adeguati per gestire le proprie funzioni, in particolare scuole e viabilità.

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto dell'Aquila Vito Cusumano, il provveditore alle Opere Pubbliche Federico Vittorio Rapisarda, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, i consiglieri regionali Carla Mannetti, Massimo Verrecchia e Pierpaolo Pietrucci, parlamentari e altre autorità. Imprudente ha sottolineato il significato della restituzione dell'edificio per il territorio, evidenziando il valore di un ritorno alla normalità per l'intera comunità aquilana.