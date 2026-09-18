Frase del giorno

18 Set, 2026
  1. Home
  2. Arte
  3. Davanti al Palazzo dell'Emiciclo ora c'è “Figure and wheelbarrow...

Davanti al Palazzo dell'Emiciclo ora c'è “Figure and wheelbarrow for L’Aquila”

L'opera di Ai Weiwei una scultura in acciaio alta quasi tre metri raffigura l’artista cinese con una carriola da cantiere, simbolo di ricostruzione e rinascita

Davanti al Palazzo dell'Emiciclo ora c'è “Figure and wheelbarrow for L’Aquila”

È stata inaugurata oggi pomeriggio a L’Aquila “Figure and wheelbarrow for L’Aquila”, l’opera site specific che l’artista cinese Ai Weiwei ha ideato e realizzato appositamente per la città, installata davanti al Palazzo dell’Emiciclo. Alta quasi tre metri e lunga 3 metri e 40, la scultura in acciaio rappresenta Ai Weiwei stesso mentre conduce una carriola da cantiere, trasformando un oggetto quotidiano in un’immagine di rinascita.

Il progetto, curato da Giacinto Di Pietrantonio, è promosso e sostenuto da Fondazione Carispaq, Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, Consiglio Regionale d’Abruzzo, Comune dell’Aquila, Comitato di coordinamento L’Aquila Capitale della Cultura 2026 e Ance L’Aquila, con il supporto di Galleria Continua e Associazione MU6. L’idea della scultura nasce dal sopralluogo dell’artista in città nel luglio 2025, durante il quale Ai Weiwei ha osservato i cantieri della ricostruzione, individuando nella carriola un simbolo capace di raccontare il lavoro, la fatica e la possibilità della rinascita.

La carriola ha per l’artista anche un valore personale, legato all’infanzia e alla figura del padre, il poeta Ai Qing, autore di un componimento intitolato proprio “Carriola”. Il legame con L’Aquila si intreccia inoltre con l’esperienza del terremoto del Sichuan del 2008, dopo il quale Ai Weiwei si dedicò alla documentazione delle conseguenze del sisma.

«La mia visita a L’Aquila è stata fondamentale per comprendere quanto l’esperienza vissuta dal mio Paese nel 2008 fosse simile a quella affrontata dalla città dopo il terremoto del 2009», ha dichiarato l’artista in un messaggio video. «Attraversando le strade e i cantieri della ricostruzione ho incontrato una città capace di rinascere, facendo della bellezza e della cultura un filo conduttore». All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Pierluigi Biondi, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo.

Tags: Ai weiwei Laquila Palazzo dell'Emiciclo Carriola Giacinto di pietrantonio

Vedi anche

Sicurezza a Viale Crispi: «Serve un’attenzione a 360 gradi»
Attualità

Sicurezza a Viale Crispi: «Serve un’attenzione a 360 gradi»

18 Ago, 2026
Elezioni regionali 2024: i nomi degli eletti all’Emiciclo
Politica

Elezioni regionali 2024: i nomi degli eletti all’Emiciclo

11 Mar, 2024
Sentenza ‘choc’ a L’Aquila
Attualità

Sentenza ‘choc’ a L’Aquila

12 Ott, 2022
Tragedia dell’Asilo I Maggio. Parla il papà della vittima: “E’ stata una tragica fatalità”
Società

Tragedia dell’Asilo I Maggio. Parla il papà della vittima: “E’ stata una tragica fatalità”

20 Mag, 2022
Trovato senza vita un uomo di 55 anni a Popoli: la vittima era dentro una carriola
Cronaca

Trovato senza vita un uomo di 55 anni a Popoli: la vittima era dentro una carriola

25 Nov, 2021
Emiciclo, domani a L'Aquila la seduta del Consiglio regionale
Politica

Emiciclo, domani a L'Aquila la seduta del Consiglio regionale

03 Apr, 2017
L'Abruzzo e la settimana politica dei nostri "Politicus" eletti al Palazzo dell'Emiciclo
Politica

L'Abruzzo e la settimana politica dei nostri "Politicus" eletti al Palazzo dell'Emiciclo

03 Ott, 2016
L'Aquila e un sindaco "litigioso"
Attualità

L'Aquila e un sindaco "litigioso"

22 Ott, 2012
Pescara a te, Bruno Guerri!
Attualità

Pescara a te, Bruno Guerri!

11 Apr, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661