Isringhausen ha confermato, nel tavolo convocato oggi dalla Regione Abruzzo a Pescara, che Stellantis ha affidato a un altro fornitore le attività relative alla struttura metallica biposto e all’assemblaggio, con fornitura just in time, dei sedili finiti destinati al nuovo Ducato xEV. L’azienda ha precisato che la decisione è stata assunta dal cliente e non dipende da una scelta industriale di Isringhausen.

All’incontro erano presenti l’assessora regionale alle Attività Produttive e Lavoro, Tiziana Magnacca, i responsabili delle strutture tecniche dell’Assessorato, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori. Il tavolo è stato descritto dalla Regione come interlocutorio, anche per l’assenza di Stellantis, e un nuovo incontro è previsto nei prossimi giorni con la presenza del gruppo automobilistico e delle imprese assegnatarie delle nuove forniture.

Nonostante la perdita della nuova commessa, Isringhausen ha assicurato che le attività produttive legate al programma attuale nello stabilimento di Atessa proseguiranno fino al 2030, con volumi che saranno definiti progressivamente. La Regione ha inoltre indicato che le commesse per il vecchio Ducato dovrebbero essere garantite fino al 2029-2031.

L’azienda ha ribadito la propria comprensione per le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sottolineando l’impegno a tutelare la continuità occupazionale e a mitigare gli eventuali impatti sociali ed economici. Tra le ipotesi esaminate figura anche la ricollocazione del personale in attività assegnate a terzi.

Isringhausen ha auspicato la prosecuzione del confronto avviato in sede regionale in un clima di dialogo aperto e costruttivo, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori rilevanti. L’obiettivo dichiarato è individuare soluzioni sostenibili per le sfide industriali e occupazionali, nell’interesse dei lavoratori e del territorio.

La questione è particolarmente sensibile per l’area della Val di Sangro, dove lo stabilimento Stellantis continua a produrre il Ducato e dove Isringhausen rappresenta un importante anello della filiera dei componenti. La Regione ha annunciato l’intenzione di riunire presto Stellantis e le aziende che hanno ottenuto le forniture per il nuovo modello, al fine di chiarire gli effetti occupazionali della riassegnazione delle commesse.

- Un nuovo tavolo istituzionale è atteso nei prossimi giorni, con Stellantis e le imprese assegnatarie delle forniture.

- Isringhausen ha confermato la piena disponibilità a partecipare al percorso di confronto, per quanto di propria competenza.

- La produzione presso lo stabilimento di Atessa proseguirà fino al 2030, ma i volumi futuri restano da definire.

La vicenda apre quindi una fase di verifica cruciale: da un lato la garanzia della produzione fino al 2030, dall’altro la necessità di definire rapidamente prospettive concrete per i lavoratori coinvolti nella filiera dei sedili del Ducato.