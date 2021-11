Colpo da 180mila euro all'ufficio postale di via Tirino

Un furto è stato messo a segno stanotte nell’ufficio postale di via Tirino. Seconda una prima ricostruzione alcuni uomini si sarebbero introdotti all'interno ed avrebbero portato via circa 180mila euro. Sul posto questa mattina si è recata la polizia scientifica per i rilievi e la squadra mobile, che si sta occupando delle indagini. Ascoltati residenti e dipendenti, inoltre si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale e quelle comunali poste nelle vicinanza. L’ufficio questa mattina è restato chiuso e lo sportello bancomat fuori servizio.