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Inveisce contro i carabinieri per il controllo, nell'auto nascondeva una mannaia

Il fatto si è verificato a Spoltore: il protagonista, un 27enne già noto, e' stato denunciato a piede libeto

Inveisce contro i carabinieri per il controllo, nell'auto nascondeva una mannaia

Un episodio inquietante si è verificato durante le attività di controllo del territorio nello scorso fine settimana. A Spoltore, lungo via Federico Fellini vicino al centro commerciale L'Arca, un giovane italiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, alla richiesta di esibizione i documenti ha reagito con atteggiamento ostile, opponendo resistenza e rivolgendo frasi oltraggiose nei confronti degli operanti. A quel punto sono scattate le attività di perquisizione ed un controllo più approfondito ha permesso di rinvenire sulla sua persona, una mannaia, immediatamente sottoposta a sequestro. L’intervento si è concluso senza feriti, a testimonianza della professionalità e del sangue freddo dimostrati dai militari. Il 27enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

 

Tags: spoltore Carabinieri Ultime notizie Mannaia

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