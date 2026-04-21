Asilo comunale di Spoltore: c'è la gara per la gestione

La scadenza è alle ore 12.00 del 5 maggio 2026.



Nel nido potranno essere iscritti fino a 60 bambini, in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e la durata dell'affidamento in concessione è stimata in 5 anni educativi (dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2031).

Le prestazioni dettagliate del servizio saranno riportate nel Capitolato: sommariamente comprendono l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino; l'approvvigionamento dei generi alimentari e la preparazione dei pasti presso la cucina dell'asilo, la somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, la rigovernatura di cucina, utensili, stoviglie e altre attrezzature , sanificazione e pulizia locali cucina e spazi refezione, attrezzature e utensili, il riordino e pulizia dei locali, l'adozione di un proprio Piano di autocontrollo HACCP.

Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà fare riferimento alla normativa Regionale e al Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido del Comune di Spoltore.