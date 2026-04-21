“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Asilo comunale di Spoltore: c'è la gara per la gestione
Nel nido potranno essere iscritti fino a 60 bambini ed il Comune intende affidarlo al miglior offerente. Domande entro il 5 maggio 2026
Il Comune di Spoltore intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, per procedere all'affidamento della concessione dell'asilo nido comunale sito in Via dell'Asilo, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso e il modulo di domanda.
Alla procedura possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, che alla data di presentazione della manifestazione d'interesse dovranno risultare registrati sulla piattaforma di negoziazione "Appalti & Contratti e-procurement" disponibile al seguente indirizzo: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
La scadenza è alle ore 12.00 del 5 maggio 2026.
Nel nido potranno essere iscritti fino a 60 bambini, in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e la durata dell'affidamento in concessione è stimata in 5 anni educativi (dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2031).
Le prestazioni dettagliate del servizio saranno riportate nel Capitolato: sommariamente comprendono l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino; l'approvvigionamento dei generi alimentari e la preparazione dei pasti presso la cucina dell'asilo, la somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, la rigovernatura di cucina, utensili, stoviglie e altre attrezzature , sanificazione e pulizia locali cucina e spazi refezione, attrezzature e utensili, il riordino e pulizia dei locali, l'adozione di un proprio Piano di autocontrollo HACCP.
Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà fare riferimento alla normativa Regionale e al Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido del Comune di Spoltore.