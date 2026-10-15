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Incidente ferroviario a Roccaraso: la Procura di Sulmona affida le indagini

Dopo lo scontro tra il convoglio storico della Transiberiana d'Abruzzo e il personale impegnato nella manutenzione di un cavalcavia, gli accertamenti tecnici saranno condotti dal Noifem

Incidente ferroviario a Roccaraso: la Procura di Sulmona affida le indagini

Sarà il NOIFEMP, il Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari e Merci Pericolose, a condurre le indagini sull'incidente ferroviario avvenuto sabato 10 ottobre nei pressi di Roccaraso, che ha coinvolto il convoglio storico della linea transiberiana d'Abruzzo e il personale impegnato nella manutenzione di un cavalcavia ferroviario sovrastante la linea.

L'Autorità Giudiziaria di Sulmona ha infatti delegato gli accertamenti al Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria Abruzzo – Sottosezione Polfer Pescara, con il coinvolgimento diretto del nucleo specializzato. Si tratta della nuova articolazione nazionale della Polizia Ferroviaria dedicata alla gestione di eventi critici che, anche su delega dell'autorità giudiziaria, svolge complesse indagini e accurati accertamenti in caso di gravi incidenti che coinvolgono il trasporto di persone o di merci pericolose.

Gli accertamenti previsti sono articolati e riguarderanno diversi ambiti. In primo luogo verranno eseguiti i rilievi foto planimetrici della zona interessata dal sinistro e dei veicoli coinvolti. Seguirà la lettura e l'analisi di tutti i dati ricavati dai sistemi informatizzati di marcia del convoglio, elemento cruciale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

I tecnici acquisiranno inoltre la documentazione del locomotore e delle relative manutenzioni, oltre alla documentazione in possesso di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) in relazione all'interferenza del cantiere con la circolazione ferroviaria – aspetto centrale per comprendere le condizioni in cui si è verificato lo scontro.

Gli esiti degli accertamenti saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente per i successivi sviluppi dell'indagine.

Tags: Incidente ferroviario Roccaraso Indagini Procura di Sulmona noifem Transiberiana

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