Inchiesta alla Questura di Chieti, il SIAP Abruzzo: “Piena vicinanza al Questore Marseglia”

La Segreteria Regionale del SIAP Abruzzo ha espresso “piena e convinta vicinanza” al Questore di Chieti, dott. Leonida Marseglia, in relazione alle notizie emerse nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che coinvolge alcuni appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Chieti. Il sindacato, pur nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e del lavoro della Magistratura, definisce il quadro emerso “estremamente grave e incompatibile con i valori di legalità, correttezza, lealtà istituzionale e spirito di servizio” che devono contraddistinguere ogni agente, qualora confermato nelle sedi giudiziarie competenti.Particolarmente preoccupanti, secondo il SIAP, risultano le ricostruzioni relative a presunte iniziative finalizzate a delegittimare e rimuovere il Questore, nonché le presunte attività di denigrazione nei confronti di colleghi estranei a determinati circuiti di appartenenza. Il sindacato sottolinea che “la Polizia di Stato non può essere terreno per cricche, personalismi, interessi individuali o contrapposizioni interne” e che “chi indossa la divisa deve rispondere esclusivamente alla legge, alle istituzioni e alla propria coscienza professionale”. Il SIAP Abruzzo ribadisce la propria fiducia nelle istituzioni e nella Magistratura, auspicando che “venga fatta piena luce sui fatti e che, laddove emergano responsabilità, queste siano accertate e perseguite con la necessaria fermezza”. Al tempo stesso, il sindacato tiene a sottolineare che “l’azione di pochi non può e non deve offuscare il lavoro quotidiano della stragrande maggioranza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che svolgono il proprio servizio con sacrificio, professionalità e senso dello Stato”. Al Questore di Chieti, al quale il SIAP rinnova la propria “stima istituzionale”, va la solidarietà e la vicinanza del sindacato, “nella convinzione che la trasparenza, la legalità e il rispetto delle regole rappresentino sempre la migliore risposta a qualsiasi tentativo di delegittimazione”.