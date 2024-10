Pescarese finisce in cella dopo una lite con la fidanzata e i poliziotti

Gli agenti della Volante hanno tratto in arresto un 34enne per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia delle volanti è intervenuta in pieno centro, nei pressi di Viale Muzii, a seguito di una segnalazione alla linea di emergenza, per una lite in corso tra due giovani fidanzati.

Un volta giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente bloccato l’uomo che stava inveendo contro la fidanzata, danneggiando inoltre i suppellettili dell’appartamento. Il 34enne, ha mostrato sin da subito insofferenza all’attività degli agenti, assumendo immotivatamente un atteggiamento violento.

Malgrado gli inviti a mantenere la calma, l’uomo si scagliava contro i poliziotti che, con non poca fatica, riuscivano a bloccarlo ed a farlo salire a bordo della Volante. Questa operazione è risultata difficoltosa a causa della violenta condotta dell’arrestato che, imperterrito, ha continuato ad opporre resistenza, offendendo più volte i poliziotti e cercando anche di colpirli.

Quest’atteggiamento è proseguito anche negli Uffici della Questura dove il 34enne è stato accompagnato per l'identificazione. A conclusione delle attività di rito, l’uomo è stato come detto tratto in arresto per resistenza nonché deferito per minaccia e lesioni aggravate.



L’arrestato veniva infine condotto presso la casa circondariale di San Donato.