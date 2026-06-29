Inchiesta "Tana delle Tigri": assoluzioni e condanne

Sì è concluso il primo grado di giudizio nell'ambito dell'inchiesta "Tana delle Tigri" condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara tre anni fa e che ha visto coinvolti l'ex dirigente dei lavori pubblici del comune di Pescara, Fabrizio Trisi, e l'imprenditore edile Vincenzo De Leonibus: entrambi sono stati condannati a due anni di reclusione (pena sospesa). La giudice delle udienze preliminari Maria Carla Sacco ha riconosciuto fondate le impresi di un giro di tangenti e cocaina intorno agli appalti pubblici e in particola per due dei quattro capi contestati agli imputati (corruzione nell'esercizio delle funzioni e turbativa d'asta per una gara Aca). Assoluzione piena, invece, per il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che era accusato di finanziamento illecito. Un anno di reclusione, infine, allo spacciatore che riforniva la droga.