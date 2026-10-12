Inaugurato il nuovo plesso B dell'Aterno-Manthonè

È stato inaugurato questa mattina il nuovo plesso B dell'Istituto Aterno-Manthonè di Pescara, nell'edificio ex Artigianelli di via Tiburtina, completamente riqualificato dalla Provincia di Pescara grazie a un investimento complessivo di 3.388.800 euro, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3.

Un intervento significativo che restituisce alla comunità scolastica una struttura rinnovata, più sicura, efficiente e funzionale, destinata a migliorare le condizioni di studio e di lavoro degli studenti, dei docenti e del personale scolastico. La struttura ospita complessivamente 482 studenti, di cui 330 dell'Aterno-Manthonè e 152 del Liceo Marconi di Pescara.

L'opera più importante ha riguardato l'adeguamento sismico dell'edificio attraverso la realizzazione di un esoscheletro esterno, una soluzione strutturale che migliora la sicurezza del fabbricato e svolge contemporaneamente la funzione di cappotto termico, migliorando l'isolamento e contribuendo alla riduzione dei consumi energetici. L'intervento ha previsto inoltre la sostituzione degli infissi, la sistemazione del piazzale esterno, la sostituzione delle scale antincendio e il completamento delle opere necessarie alla messa a norma antincendio. La nuova palazzina rappresenta il risultato di un percorso di riqualificazione e potenziamento delle strutture scolastiche avviato nel 2023, anno di inizio dei lavori, e portato a compimento con la consegna di nuovi spazi agli studenti e al personale scolastico.

Alla cerimonia, insieme al presidente della Provincia di Pescara Giorgio De Luca e alla dirigente scolastica Elvira Pagliuca, sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il questore di Pescara Francesco Rattà, il consigliere provinciale Lucio Matricciani, il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'assessore comunale Santilli. Presenti anche i rappresentanti della comunità scolastica e gli uffici tecnici provinciali, tra cui l'ingegner Marco Scorrano, dirigente del settore tecnico, l'architetta Alessandra Berardi, responsabile dell'edilizia scolastica della Provincia, e il rup ingegner Raffaella Paolini.

«Oggi inauguriamo una struttura completamente rinnovata, frutto di un investimento di quasi 3,4 milioni di euro che rappresenta un risultato importante per la Provincia e per tutta la comunità scolastica – dichiara il presidente della Provincia di Pescara, Giorgio De Luca –. Abbiamo realizzato un intervento complesso, che ha interessato la sicurezza sismica, la prevenzione incendi e l'efficienza energetica. La scuola deve essere prima di tutto un luogo sicuro, accogliente e capace di offrire ai nostri ragazzi le migliori condizioni per studiare e crescere. Questo è il senso dell'impegno che stiamo portando avanti sull'edilizia scolastica del territorio. Non ci fermiamo a questa inaugurazione – prosegue De Luca –. Nel prossimo bilancio provinciale prevediamo di destinare circa 130mila euro a ulteriori lavori per la sistemazione della palestra, il rifacimento dell'asfalto dell'ingresso laterale e la riqualificazione della facciata. Vogliamo continuare a migliorare questo complesso scolastico, intervenendo anche sugli spazi esterni e sulle strutture a servizio degli studenti. Ringrazio gli uffici tecnici della Provincia, i progettisti, le imprese e i dirigenti scolastici per la collaborazione che ha permesso di portare a termine un'opera così importante».

La riqualificazione del plesso ha inoltre consentito una migliore organizzazione degli spazi scolastici cittadini. Nell'edificio trovano infatti posto anche alcune classi in esubero del Liceo Marconi, che non hanno trovato collocazione nelle palazzine della nuova struttura del liceo. Questa soluzione ha permesso alla Provincia di ridurre il ricorso a immobili in locazione, con un risparmio annuo di circa 200mila euro sugli affitti. Una parte di queste economie sarà destinata proprio ai nuovi interventi programmati per l'Aterno-Manthonè.

L'opera è stata coordinata dal Settore Tecnico della Provincia di Pescara, diretto dall'ingegner Marco Scorrano, con l'architetta Alessandra Berardi, responsabile dell'edilizia scolastica della Provincia. Responsabile unico del progetto è l'ingegnera Raffaella Paolini, mentre la progettazione è stata curata dal raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Società Italiana Servizi S.r.l. L'impresa esecutrice è Armando Di Eleuterio S.p.A., con il coinvolgimento della ditta Colanzi. La direzione dei lavori è stata affidata all'ingegner Roberto Brandi, mentre l'architetto Carmine Brandi ha svolto il ruolo di coordinatore per la sicurezza. L'ingegner Gabriele Patané ha curato gli aspetti relativi alla prevenzione incendi e l'ingegner Enrico Valentini il collaudo.

L'inaugurazione del nuovo plesso B dell'Aterno-Manthonè rappresenta un ulteriore risultato del programma di interventi della Provincia di Pescara per la riqualificazione degli istituti superiori, con particolare attenzione alla sicurezza degli edifici, alla sostenibilità energetica e alla qualità degli ambienti scolastici.