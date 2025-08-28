Frase del giorno

28 Ago, 2025
A spasso con la pistola nella cinta: denunciato per procurato allarme

Un trentenne è stato notato con l’arma giocattolo nei pressi di un bar così sono intervenute le forze dell’ordine che lo hanno bloccato. É accaduto ieri lungo via Tiburtina

Erano da poco passate le 18.00 di ieri 27 agosto, quando al numero di emergenza giungeva una chiamata da parte di una donna che, transitando in auto in via Tiburtina, aveva notato la presenza di un uomo che impugnava quella che sembrava essere una pistola.

La segnalante, in particolare, riferiva che l'uomo si aggirava nei pressi di un bar e contestualmente forniva una sommaria descrizione della persona notata.

Gli agenti delle Volanti della Questura, impegnati nei servizi di controllo del territorio, coordinandosi tra loro per monitorare tutte le possibili vie di fuga hanno subito intercettato l'uomo il quale è stato subito bloccato in sicurezza.

Dai controlli effettuati sul posto è emerso che si trattava di una pistola giocattolo riproducente un’arma automatica, che il 30enne trasportava nella cinta dei pantaloni.

L'uomo, condotto presso gli Uffici della Questura per l'identificazione, veniva infine denunciato per procurato allarme.

