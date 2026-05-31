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Imprenditori e autonomi dichiarano redditi superiori a dipendenti e pensionati

Il dettaglio dei dati fiscali per quanto riguarda l'Abruzzo analizzati dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre nell'articolo

Imprenditori e autonomi dichiarano redditi superiori a dipendenti e pensionati

Ci sono dati interessati per quanto riguarda le posizioni fiscali dei cittadini della nostra regione. In Abruzzo il reddito medio dichiarato dagli imprenditori in contabilità semplificata supera del 26,4% quello dei lavoratori dipendenti. È quanto emerge da uno studio dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre basato sulle dichiarazioni dei redditi 2025, relative all’anno d’imposta 2024.

Nel dettaglio, in Abruzzo il reddito medio da lavoro dipendente è pari a 21.890 euro, quello da pensione a 20.120 euro, mentre il reddito medio delle imprese in contabilità semplificata raggiunge 27.670 euro. Più elevati risultano i redditi da lavoro autonomo, che si attestano a 58.520 euro, e quelli delle imprese in contabilità ordinaria, pari a 63.220 euro.

Lo studio evidenzia inoltre che in Abruzzo i contribuenti che dichiarano redditi da lavoro dipendente sono 514.273, mentre i pensionati sono 329.013. I contribuenti con redditi da lavoro autonomo sono 11.551, quelli con redditi d’impresa in contabilità ordinaria 2.037 e quelli in contabilità semplificata 19.587. Complessivamente i contribuenti Irpef abruzzesi sono 941.635.

A livello nazionale, la Cgia rileva che imprenditori e lavoratori autonomi versano mediamente 8.331 euro di Irpef, contro i 4.215 euro dei lavoratori dipendenti e i 4.006 euro dei pensionati. Secondo l’associazione, il dato è collegato ai redditi medi più elevati dichiarati dalle partite Iva rispetto alle altre categorie di contribuenti.

Tags: Imprenditori autonomi Reddito Lavoro dipendente fisco cgia mestre dati abruzzo abruzzo 2015

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