“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Impianti di riscaldamento obsoleti, nuova apertura dello sportello
La Regione Abruzzo aggiorna l’avviso e mette a disposizione 3.500.000 euro. Le richieste si presentano solo online fino a esaurimento risorse; per i primi 30 giorni priorità agli ISEE fino a 15.000 €
Titolo: Impianti di riscaldamento obsoleti, nuova apertura dello sportello: domande dal 19 ottobre 2026
Sottotitolo: La Regione Abruzzo aggiorna l’avviso e mette a disposizione 3.500.000 euro. Le richieste si presentano solo online fino a esaurimento risorse; per i primi 30 giorni priorità agli ISEE fino a 15.000 euro.
Con determinazione n. DPC025/318 del 29 settembre 2026, la Regione Abruzzo ha aggiornato l’avviso pubblico per incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti con tecnologie a minor impatto ambientale. L’aggiornamento introduce precisazioni e integrazioni rispetto ai contenuti del precedente avviso.
La procedura è a sportello. I soggetti interessati potranno presentare la domanda esclusivamente online, compilando il format disponibile sullo Sportello Digitale della Regione Abruzzo. Le risorse finanziarie complessive ammontano a 3.500.000 euro e le domande potranno essere inoltrate fino al loro esaurimento.
Per consentire agli interessati di prendere visione dell’avviso aggiornato, lo sportello sarà aperto a partire dalle ore 10.00 del 19 ottobre 2026. Per i primi 30 giorni di apertura, fino al 18 novembre 2026, sarà data precedenza agli istanti con ISEE in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso aggiornato nella sezione dedicata.