Dissesto idrogeologico, domande entro il 15 luglio

Si ricorda che si potrà effettuare entro il 15 luglio la domanda relativa al riconoscimento del Contributo per il Disagio Abitativo (CDA), come prevede l’Ordinanza commissariale n. 2 del 17 giugno 2026, che disciplina la concessione del contributo finalizzato alla ricostruzione a favore dei nuclei familiari la cui abitazione deve essere sgomberata per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione, nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico, interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023. L'ordinanza prevede anche il trasferimento in favore dei comuni di Chieti e Bucchianico delle somme necessarie al pagamento degli arretrati a partire dal mese di settembre 2025 e fino al corrente mese. A pochi giorni dalla scadenza, il numero delle istanze pervenute risulta ancora limitato. Per questo motivo l’Amministrazione invita tutti i potenziali aventi diritto a effettuare la richiesta affinché non perdano l'opportunità di accedere al beneficio.

Info e modelli al seguente link del sito del Comune: https://comune.chieti.it/novita/dissesto-idrogeologico-online-lavviso-per-la-richiesta-del-contributo-per-il-disagio-abitativo/

"A fronte di un esiguo numero di domande pervenute per l’ottenimento di questo contributo mi preme ricordare la scadenza del 15 luglio, affinché della misura possano godere tutti gli aventi diritto – sottolinea il sindaco Giovanni Legnini - . Anche chi nutre dubbi sull'applicabilità della disciplina o sulla propria posizione rispetto all'ordinanza vigente è fortemente invitato a fare domanda: sarà infatti la fase istruttoria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Per questo motivo il consiglio dell'Amministrazione è quello di non rinunciare a questa possibilità e di presentare comunque la richiesta".

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere trasmessa:

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it;

con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Chieti, in Corso Marrucino n. 81.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: