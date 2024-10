Dalla Regione 500mila euro per il G7

Nella seduta del Consiglio regionale è stata discussa l’interrogazione “Partecipazione della Regione Abruzzo al ‘Premio Pigro’ dedicato a Ivan Graziani” (Cavallari); per gli altri documenti politici all’ordine del giorno l’assessore regionale Verì, oggi assente, ha fatto pervenire risposta scritta. Successivamente è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Romeo Ricciuti. I lavori sono stati sospesi dopo che il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha accolto l’appello di una rappresentanza di lavoratori OSS dell’Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila che chiedevano di essere ascoltati dai Capigruppo. La delegazione ha invitato i rappresentanti istituzionali regionali a sollecitare lo scorrimento delle graduatorie esistenti, al fine di procedere alla stabilizzazione dei contratti. L’incontro è stato presieduto dalla vicepresidente del Consiglio, Marianna Scoccia. Hanno partecipato anche Paolo Gatti, presidente della Commissione sanità e, in rappresentanza della Giunta, l’assessore Emanuele Imprudente.

Alla ripresa dei lavori, passa a maggioranza il provvedimento amministrativo “Approvazione del Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2023”. Approvati, con i voti della maggioranza, i 5 progetti di legge per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio in favore dell’Agenzia delle Entrate, di Formez Pa, relativi all’affidamento della fornitura e installazione di attrezzature informatiche, alle procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità e al pagamento in favore di Cras s.r.l.– azione C.1 progetto Life+A_ GreeNet.

Alcuni degli emendamenti approvati nel corso dei lavori: rifinanziata la legge che sancisce il riconoscimento di Penne come Città della sartoria artigianale (5 mila euro); incrementato per il 2024 lo stanziamento destinato alle funzioni pubbliche svolte dall’aeroporto d’Abruzzo (1.300.000 euro); previsto un finanziamento destinato al completamento del complesso degli interventi di sostegno in favore delle iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale (1.300.000 euro); stanziati, per il 2024, fondi per il sostegno alla scuole di ogni ordine e grado per fronteggiare le esigenze correlate all’attività scolastica 200 mila euro per i servizi scolastici e 300 mila euro per piccoli interventi di edilizia scolastica; 25 mila euro per gli interventi regionali per la promozione dell’educazione alla legalità e garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini; 1.150.000 euro per la partecipazione della Regione Abruzzo all’evento Expo Osaka 2025; votata la modifica alla Legge regionale che disciplina la coltivazione della cave e torbiere nella regione Abruzzo: le funzioni amministrative di vigilanza sull’applicazione delle norme di Polizia delle cave e torbiere, sia delle norme di igiene e sicurezza del lavoro nonché il controllo sull’utilizzazione dei giacimenti e sull’esatta osservanza delle prescrizioni spettano alla Giunta regionale che le esercita attraverso l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente. La Regione inoltre ha destinato parte delle somme recuperate dagli strumenti finanziari gestiti da Fira all’integrazione degli stanziamenti destinati al cofinanziamento del Programma PR FSE+ Abruzzo 2021/2027, per gli interventi “Microcredito per la creazione di nuove imprese femminili” e “Microcredito per i giovani”, con un importo pari a 3.600.000 euro. Stabilito un trasferimento in favore dell’Agenzia regionale di Protezione civile quale stazione appaltante degli interventi di ricostruzione dell’immobile regionale ex INAPLI da destinare a sede dell’Agenzia stessa e a uffici dell’Ente (800 mila euro); viene inoltre individuato il Dipartimento Agricoltura quale struttura competente per la valorizzazione dei beni regionali ex Cotir e si dispone il trasferimento al Comune di Scerni, a titolo gratuito, dei terreni appartenenti al patrimonio disponibile regionale; disposta una variazione di bilancio per consentire il supporto tecnico e l’implementazione dei servizi afferenti al Dipartimento agricoltura (150 mila euro). Previste ulteriori risorse per l’implementazione delle strategie di comunicazione turistica finalizzate alla crescita del territorio regionale e alla promozione dei suoi punti di forza (582.065,58 euro per ciascuna annualità del biennio 2025-2026); al fine di contribuire alle spesse connesse allo svolgimento del G7 di Pescara è concesso un contributo straordinario al Comune di Pescara pari a 500 mila euro. La Regione provvede direttamente alla organizzazione delle attività dell’Assemblea del Cram prevista in Canada avvalendosi del supporto delle associazioni canadesi iscritte all’albo regionale e per questo viene autorizzato il trasferimento di risorse pari a 30 mila euro.

Su richiesta del capogruppo di FdI Massimo Verrecchia sono stati rinviati, alla seduta del 30 ottobre, i punti all’ordine del giorno relativi alle nomine dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; dei Presidenti dei Consigli di amministrazione e dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Adsu, dei Consigli di amministrazione delle Ater, del Consiglio di amministrazione e del revisore legale di Arap, del Presidente dell’Ersi e dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica.

Rinviata anche la discussione della risoluzione “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”.