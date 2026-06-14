Il "critico" quadro della sanità pubblica nell'area Vestina

"Reparti mai riaperti, reparti accorpati, personale ridotto e oberato da turni massacranti, pensionamenti non rimpiazzati, liste d'attesa estenuanti, pediatri ridotti: è questo il quadro della sanità pubblica nell'area Vestina. L'Ospedale di Penne anno dopo anno è sottoposto ad una lenta eutanasia, tanti annunci ma nessun cambio di rotta, salvo l'abnegazione quotidiana di tante e tanti operatori della nostra sanità. Anche gli attuali governi nazionale e regionale di centrodestra proseguono con l'agenda dei tagli a tutto vantaggio di cliniche private e sanità convenzionata, così si fa carta straccia dell'articolo 32 della nostra Costituzione che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti." Per queste ragioni su proposta dei consiglieri comunali di opposizione è stato convocato a Penne per lunedì 15 giugno 2026 alle ore 16,00 un consiglio comunale straordinario in seduta aperta per la salguardia dell'Ospedale di Penne e la difesa della sanità pubblica nell'area vestina. Sono stati invitati i parlamentari eletti, il presidente della Regione Abruzzo, l'assessore regionale alla sanità, i consiglieri regionali, le organizzazioni sindacali, le forze politiche e sociali, la cittadinanza tutta. Il diritto alle cure non può essere un privilegio di chi ha i soldi o la possibilità di spostarsi, la sanità e la salute dei cittadini non possono essere una merce!* La nostra Costituzione impone alla Repubblica e a rappresentanti eletti ad ogni livello di porre in essere tutte le iniziative per garantire le migliori cure a tutte e tutti i cittadini indipendente da reddito e condizione sociale".





Questa la denuncia di Gabriele Frisa, Consigliere Comunale "Penne Ribelle", Segretario cittadino Rifondazione Comunista Penne.