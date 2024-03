Il clima è bello e clemente a Pescara

Secondo il Sole24Ore il capoluogo Adriatico, Pescara, si colloca al quinto posto nella classifica italiana è la città abruzzese con il miglior clima ed è al quinto posto in Italia secondo la graduatoria stilata dal quotidiano economico.

La classifica viene utilizzata ogni anno nell’indagine della Qualità della vita per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo” elaborati dagli esperti meteorologici di 3bmeteo. In testa c’è Bari, seguita da Imperia e Barletta-Andria-Trani mentre a chiudere la graduatoria ci sono Pavia, Alessandria e Belluno.

Online è possibile consultare le classifiche integrali relative ai dieci parametri che compongono l’Indice del clima del Sole 24 Ore.