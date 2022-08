Pescara è una delle tre città italiane dove il clima è migliore

Nei giorni scorsi, con la temperatura massima che spesso ha abbondantemente superato i 30 gradi, noi cittadini di Pescara con tutto quel caldo pensavamo di stare peggio degli altri italiani. Eppure ci sbagliavamo perché Pescara risulta essere, dopo Bari ed Imperia, la terza città d’Italia dove il clima è migliore. Lo ha stabilito il Sole24Ore che alcuni giorni fa ha stilato la classifica del benessere climatico nelle 107 città capoluogo di provincia utilizzando 10 indicatori che rilevano le performance metereologiche 2011-2021 aggiornati con i dati climatici forniti da 3Bmeteo .Meglio di Pescara fanno solo Imperia con 780,58 punti e Bari con 777,17 punti. Anche nelle altre città abruzzesi non ci si può lamentare per il clima infatti Chieti 711,91 punti risulta è al nono posto , Teramo con 638.2 punti è 32esima. La peggiore delle abruzzesi è L’Aquila che su 107 province analizzate si trova circa a metà classifica al 50esimo posto con 606,9 punti. Le prime 8 città dove il clima è migliore sono situate o nella costa tirrenica o in quella adriatica, a testimoniare che quello marittimo è decisamente un clima mite.