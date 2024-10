Il Faraone (D’Alfonso) attacca Marsilio su sanità e finanziamenti a pioggia

“Gli abruzzesi che vanno in ospedale per curarsi sono costretti a portarsi da casa i farmaci e le pile per gli apparecchi elettromedicali perché le casse delle ASL sono vuote, ma la giunta regionale regala 12.000 euro al Comune di Avezzano per un campionato di biliardino; intanto la presidenza del Consiglio regionale concede il patrocinio ad un convegno sull’aldilà e il paranormale.Sembra materiale buono per le barzellette ma è quanto succede con il centrodestra al timone della Regione”. Così Il senatore del Pd ed ex governatore dell’Abruzzo Luciano D’Alfonso commenta con ironia l’inchiesta sulla sanità pubblica andata in onda su La7. “Quella dei finanziamenti dati a pioggia e senza alcun criterio o bando - quindi per puro arbitrio - è ormai una prassi consolidata di questo governo regionale. L’ennesima regalia - che arriva dopo le collanine e ibraccialetti elargiti nel dicembre scorso a 2.300 soggetti per oltre 22 milioni, e i 700.000 euro di cui hanno beneficiato i Comuni di Avezzano, Secinaro e Lecce dei Marsi a fine agosto - vede nuovamente protagonista la giunta regionale regionale, guarda caso per un Comune “avvicinato”: ieri la giunta ha dato un contributo di 12.000 euro al Comune di Avezzano “per l’organizzazione - si legge nella nota dell’Ufficio stampa regionale - dell’evento sportivo nazionale di Calcio Balilla denominato Campionato delle Regioni e Coppa Italia”. Se si volesse pensar male si potrebbe dire che Marsilio e i suoi stanno ringraziando concretamente le aree che li hanno premiati maggiormente nel voto del 10 marzo scorso”, prosegue D’Alfonso che aggiunge un aneddoto curioso: “Quanto al patrocinio concesso dalla presidenza del Consiglio regionale a un convegno sul paranormale intitolato “La vita oltre la vita, conoscere l’aldilà per capire la vita” e previsto dal 25 al 27 ottobre a Pescara e Montesilvano, ci sfuggono le ragioni che hanno indotto il presidente Sospiri a dare questo riconoscimento. Forse a spingere verso questa decisione è stata la presenza nel convegno di medium, sensitivi, ricercatori spirituali con il “dono delle percezioni extrasensoriali” o “interessati alla medicina vibrazionale”, di una donna “in contatto sin da bambina con il mondo dell’invisibile, dei defunti e degli angeli” e di un uomo “soggetto a esperienze fuori dal corpo spontanee” o ancora con “il dono delle percezioni extrasensoriali”. Va sottolineato che, ai sensi della delibera dell’Ufficio di presidenza n. 200 del 29 novembre 2012, ilpatrocinio “consiste nel riconoscimento con cui il Consiglio regionale esprime il proprio apprezzamento per iniziative nell'ambito della cultura (arti comprese), tradizioni regionali, scienza, sport, aspetti sociali ed economici collettivi di carattere istituzionale di particolare interesse e rilievo regionale”. Cosa vi sia di culturale o tantomeno scientifico in un evento del genere resta - questo sì - un mistero”, conclude il politico pescarese.