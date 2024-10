A ‘L’Aria che tira’ inchiesta “choc” sulla sanità abruzzese

Su La7, nel programma ‘L'Aria che tira’ condotto da David Parenzo è andata in onda un’inchiesta sulla sanità abruzzese che possiamo tranquillamente definire croccante. Si è parlato di pazienti del nostro sistema sanitario pubblico, pieno di debiti ma costosissimo, costretti a portare i farmaci da casa: come racconta Giuseppe, cardiopatico, che racconta così il suo ultimo ricovero all'Ospedale dell'Aquila.

Video:

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/inchiesta-sulla-sanita-abruzzese-pazienti-costretti-a-portare-i-farmaci-da-casa-10-10-2024-561862





Ma é stato mandato in onda anche la testimonianza di un medico di un ospedale abruzzese che, in forma anonima, ha lanciato un grido d’allarme: "Non so se mi farei curare da questa sanità". “Qualche mese fa per alcuni giorni è mancata l'aspirina in vena, ma se il paziente è in coma, come spesso succede, non è che c'è un altro modo per dargliela. È una situazione brutta".

Video

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/inchiesta-sulla-sanita-abruzzese-medico-lancia-allarme-non-so-se-mi-farei-curare-da-questa-sanita-10-10-2024-561869





In studio era presente anche Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo il quale ha respinto le accuse: "Se fosse vero quello che si dice io ora starei in galera". E poi: “Se uno nega i farmaci ai malati dentro agli ospedali qualcuno sta in galera. Si tratta di un'accusa generica, infondata e grave, c'è stato un disservizio momentaneo di fornitura di logistica del farmaco. Verificherò le mancanze negli ospedali".

Video:

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/inchiesta-sulla-sanita-abruzzese-marco-marsilio-accusa-infondata-se-fosse-vero-quello-che-si-dice-io-10-10-2024-561864



Sempre il Governatore Marsilio ha replicato all’inchiesta de LA7 sostenendo che “Negli ospedali pubblici abruzzesi io c'ho fatto ricoverare e curare i miei genitori. Io stesso mi sono fatto curare negli ospedali pubblici abruzzesi. A me le persone che non ci mettono la faccia e raccontano queste cose mistificatorie...".

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/inchiesta-sanita-abruzzese-marco-marsilio-negli-ospedali-pubblici-abruzzesi-io-cho-fatto-ricoverare-10-10-2024-561871





Ovviamente continueremo a seguire questa vicenda che è di una gravità inaudita.