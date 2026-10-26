Ictus, giovedì la Stroke Unit della ASL Pescara in Piazza Sacro Cuore

Riconoscere i sintomi di un ictus cerebrale e chiedere immediatamente aiuto può fare la differenza tra la vita e la morte, ma anche tra il recupero delle proprie autonomie e una disabilità permanente. È il messaggio al centro dell’iniziativa che la ASL di Pescara promuove in occasione della Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale, in programma giovedì 29 ottobre 2026.

L’appuntamento è in Piazza Sacro Cuore a Pescara, dalle ore 15.00 alle 18.00, dove i professionisti della UOC Neurologia d’urgenza e Stroke Unit incontreranno i cittadini per sensibilizzarli su una patologia tempo-dipendente, nella quale ogni minuto può essere determinante.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il direttore generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, il vicesindaco di Pescara Gianni Santilli, il direttore del Dipartimento dei Servizi ASL Pescara Vincenzo Di Egidio e Maria Vittoria De Angelis, direttrice della UOC Neurologia d’urgenza e Stroke Unit, promotrice dell’evento e riferimento specialistico nella gestione dell’ictus cerebrale.

L’ictus è un’emergenza sanitaria che richiede un intervento immediato. Può manifestarsi improvvisamente con difficoltà nel parlare o nel comprendere le parole, perdita di forza o sensibilità a un braccio, a una gamba o a un lato del viso, disturbi della vista, perdita dell’equilibrio o un mal di testa violento e insolito.

Di fronte a questi segnali è fondamentale non sottovalutarli e non aspettare, non recarsi autonomamente in ospedale e chiamare subito il 112, il Numero Unico di Emergenza, per consentire l’attivazione del sistema di emergenza e il rapido accesso al percorso assistenziale più appropriato.

La tempestività rappresenta infatti uno degli elementi decisivi nella gestione dell’ictus: l’attivazione precoce dei soccorsi, la valutazione neurologica e l’accesso agli accertamenti diagnostici e ai trattamenti indicati possono contribuire a ridurre le conseguenze della malattia.

L’incontro del 29 ottobre sarà un’occasione per avvicinare i cittadini ai professionisti sanitari, approfondire la conoscenza dei principali fattori di rischio e promuovere comportamenti utili alla prevenzione. Nel corso dell’iniziativa sarà distribuito materiale informativo per aiutare a riconoscere i sintomi, conoscere i fattori che ne favoriscono l’insorgenza e comprendere perché sia indispensabile intervenire senza ritardi.

Accanto al riconoscimento dei segnali d’allarme, particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione attraverso il controllo della pressione arteriosa, la gestione dei fattori di rischio cardiovascolare e l’adozione di corretti stili di vita.

L’iniziativa è gratuita e aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è per giovedì 29 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, in Piazza Sacro Cuore a Pescara.