“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
I nomi di tutti i Sindaci eletti in Abruzzo
Quattro in provincia di Chieti, quarantasette in provincia di L’Aquila, cinque in provincia di Pescara, quattro in provincia di Teramo
I nomi di tutti i Sindaci eletti in Abruzzo in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Di seguito per provincia:
Provincia di Chieti
Guardiagrele Donatello Di Prinzio
Guilmi Carlo Racciatti
Palena Antonietta Maria Verna
Provincia di L’Aquila
Acciano Fabio Camilli
Aielli Enzo Di Natale
Anversa degli Abruzzi Aurora Tarulli
Ateleta Marco Passalacqua
Avezzano Giovanni Di Pangrazio
Barisciano Fabrizio D’Alesaandro
Cagnano Amiterno Leonardo Gattuso
Cansano Luca Malvestuto
Capestrano Antonio D’Alfonso
Cappadocia Fabio De Angelis
Castel Del Monte Luciana Morico
Castel di Ieri Lucio Santilli
Castel di Sangro Caruso Angelo
Castelvechio Subaqueo Marisa Valeri
Celano Settimio Santilli
Collarmele Sara D’Agostino
Collelongo Rosanna Sallucci
Collpietro Gianni Colangelo
Corfinio Massimo Colangelo
Fagnano Alto Francesco D’Amore
Fontecchio Italo Andrea Di Biase
Gagliamo Aterno Santilli Luca
Goriano Sicoli Rodolfo Marganelli
Luco dei Marsi Giorgio Giovannini
Magliano dei Marsi Pasqualino Di Cristofani
Molina Aterno Luigi Fasciani
Navelli Paolo Federico
Ocre Carlo Dante
Opi Antonio Di Santo
Pescina Luigi Soricone
Pescocostanzo Pasqualino Del Cimmuto
Pettorano sul Gizio Francesco Cantelmi
Pizzoli Giovannino Anastasio
Poggio Picenze Raffaele Iovenitti
Raiano Daniele Di Bartolo
Rivisondoli Nunzio De Capite
Rocca di Botte Elvinio Marzolini
Rocca di Cambio Gennarino Di Stefano
Rocca Pia Giuseppe Amatangelo
Rocca Casale Enrico Pace
San Benedetto in Perillis Sergio Panzone
San Demetrio ne’ Vestini Antonio Di Bartolomeo
Sante Marie Lorenzo Berardinetti
Tione degli Abruzzi Stefania Mariani
Villa Sant’Angelo Lucio Marianacci
Villa Santa Lucia degli Abruzzi Paride Antonio Ciotti
Villetta Barrea Giuseppina Colantono
Vittorito Carmine Presutti
Provincia di Pescara
Carpineto della Nora Francesco Colarossi
Civitaquana Samuele Di Profio
Elice Gianfranco De Massis
Torre de’ Passeri Giovanni Mancini
Provincia di Teramo
Castel Castagna Rosanna De Antoniis
Castelli Paolo Tancredi
Isola del Gran Sasso Giancarlo Di Marco
Montorio al Vomano Fabio Altitonante