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I nomi di tutti i Sindaci eletti in Abruzzo

Quattro in provincia di Chieti, quarantasette in provincia di L’Aquila, cinque in provincia di Pescara, quattro in provincia di Teramo

I nomi di tutti i Sindaci eletti in Abruzzo

I nomi di tutti i Sindaci eletti in Abruzzo in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Di seguito per provincia:

Provincia di Chieti

Guardiagrele Donatello Di Prinzio

Guilmi Carlo Racciatti

Palena Antonietta Maria Verna

Provincia di L’Aquila

Acciano Fabio Camilli

Aielli Enzo Di Natale

Anversa degli Abruzzi Aurora Tarulli

Ateleta Marco Passalacqua

Avezzano Giovanni Di Pangrazio

Barisciano Fabrizio D’Alesaandro

Cagnano Amiterno Leonardo Gattuso

Cansano Luca Malvestuto

Capestrano Antonio D’Alfonso

Cappadocia Fabio De Angelis

Castel Del Monte Luciana Morico

Castel di Ieri Lucio Santilli

Castel di Sangro Caruso Angelo

Castelvechio Subaqueo Marisa Valeri

Celano Settimio Santilli

Collarmele Sara D’Agostino

Collelongo Rosanna Sallucci

Collpietro Gianni Colangelo

 Corfinio Massimo Colangelo

Fagnano Alto Francesco D’Amore

Fontecchio Italo Andrea Di Biase

Gagliamo Aterno Santilli Luca

Goriano Sicoli Rodolfo Marganelli

Luco dei Marsi Giorgio Giovannini

Magliano dei Marsi Pasqualino Di Cristofani

Molina Aterno Luigi Fasciani

Navelli  Paolo Federico

Ocre Carlo Dante

Opi Antonio Di Santo

Pescina Luigi Soricone

Pescocostanzo Pasqualino Del Cimmuto

Pettorano sul Gizio Francesco Cantelmi

Pizzoli Giovannino Anastasio

Poggio Picenze Raffaele Iovenitti

Raiano Daniele Di Bartolo

Rivisondoli Nunzio De Capite

Rocca di Botte Elvinio Marzolini

Rocca di Cambio Gennarino Di Stefano

Rocca Pia Giuseppe Amatangelo

Rocca Casale Enrico Pace

San Benedetto in Perillis Sergio Panzone

San Demetrio ne’ Vestini Antonio Di Bartolomeo

Sante Marie Lorenzo Berardinetti 

Tione degli Abruzzi Stefania Mariani

Villa Sant’Angelo Lucio Marianacci

Villa Santa Lucia degli Abruzzi Paride Antonio Ciotti

Villetta Barrea Giuseppina Colantono

Vittorito Carmine Presutti

Provincia di Pescara

Carpineto della Nora Francesco Colarossi

Civitaquana Samuele Di Profio

Elice Gianfranco De Massis

Torre de’ Passeri Giovanni Mancini

Provincia di Teramo

Castel Castagna Rosanna De Antoniis

Castelli Paolo Tancredi

Isola del Gran Sasso Giancarlo Di Marco

Montorio al Vomano Fabio Altitonante

Tags: Nomi sindaci eletti abruzzo amministrative 24 e 25 maggio provincia provincia di chieti provincia di Pescara provincia di teramo provincia di laquila

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