I migliori linguaggi di programmazione da conoscere nel 2022

La formazione è un modo efficace per trovare lavoro o fare progressi nella propria carriera, e la programmazione è un campo che di certo può offrire prospettive interessanti. Imparare a programmare può aprire le porte per le più richieste professioni digitali, proiettando verso una carriera soddisfacente e remunerativa. È quindi importante sapere quali sono i linguaggi di programmazione più utili al momento, dato che il settore delle tecnologie digitali cambia e si evolve rapidamente. Scopriamo allora su che cosa puntare nel 2022.







Python

Per molti, Python è considerato il linguaggio del futuro. È infatti utile in settori che diventano sempre più rilevanti, come quelli dell’intelligenza artificiale, dell’analisi dei dati e del machine learning. Negli ultimi anni è stato una presenza costante nelle classifiche dei linguaggi più utilizzati dai programmatori, e la situazione non sembra destinata a cambiare presto. Non guasta, poi, che sia relativamente semplice da imparare grazie alla sua sintassi facile da comprendere. Ha inoltre un gran numero di librerie e framework che lo rendono ancora più versatile.

PHP

PHP è un linguaggio di programmazione generico che, tra le altre cose, si utilizza dal lato server nello sviluppo web. Uno dei suoi vantaggi è che può essere integrato con HTML, consentendo di aggiungere alle pagine ulteriori funzionalità. Sebbene non sia tra i linguaggi di recente creazione, il coding con php non accenna a perdere popolarità. È infatti ancora comunemente insegnato nei bootcamp di programmazione come quello erogato da Aulab, che prepara per la carriera di web developer full-stack offrendo le competenze più richieste sul mercato del lavoro. Veloce, sicuro, e dotato di utili framework che aiutano nel processo di programmazione, PHP continua a essere tra i linguaggi più richiesti dalle aziende.

JavaScript

Il linguaggio di programmazione più popolare e utilizzato al mondo non può certamente mancare in questa lista. A conferma della sua importanza, oltre il 97% dei siti web lo utilizza dal lato utente, ma può essere usato anche dal lato server nella programmazione back end. Di conseguenza, le aziende che assumono programmatori richiedono spesso una buona conoscenza di JavaScript tra i requisiti indispensabili per i candidati.

Java

Pur non essendo tra i linguaggi più semplici da imparare per un principiante, Java ha diversi vantaggi da non sottovalutare. In primo luogo, è utile in una varietà di settori differenti che spaziano dalle applicazioni cloud a quelle desktop, passando per app mobili, sviluppo web, intelligenza artificiale e molto altro ancora. Tra i suoi vantaggi possiamo citare la grande sicurezza che offre e la possibilità di far funzionare il codice scritto in Java su qualsiasi dispositivo. Impegnarsi per imparare questo linguaggio può quindi ripagare con ottime prospettive di carriera e uno stipendio davvero invidiabile.

Kotlin

Utilizzato nella creazione di app mobili, Kotlin è un linguaggio molto diffuso tra i programmatori di applicazioni per Android. Per questo negli ultimi anni la sua popolarità ha continuato a crescere rapidamente, e chi è interessato a una carriera di app developer dovrebbe tenerlo in considerazione. Rispetto a Java, a sua volta usato nella creazione di app Android, ha una struttura concisa che permette di programmare in tempi più ridotti.

Go

Creato nel 2007 da Google, Go è riconosciuto per la sua affidabilità ed efficienza. Relativamente facile da imparare per chi abbia già esperienza di programmazione, è utile in campi come l’automazione, l’intelligenza artificiale e la scienza dei dati. Grazie al suo utilizzo estensivo all’interno di Google, poi, le sue applicazioni pratiche anche in futuro non mancheranno.

Imparare uno di questi linguaggi di programmazione nel 2022 sarà un vero e proprio investimento per il futuro. Con queste competenze, il mondo digitale saprà offrire opportunità ancora più entusiasmanti.