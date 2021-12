La rivoluzione dei lavori nel prossimo futuro

Nei secoli XVIII-XIX ci fu una massiccia transizione dal lavoro manuale al lavoro meccanico, dalla manifattura alla fabbrica. Il motore a vapore è apparso, grazie alle nuove tecnologie, l'industria tessile, l'industria metallurgica e i trasporti si sono sviluppati.



La fase successiva fu la Seconda Rivoluzione Industriale: iniziò nella seconda metà del XIX secolo e durò fino all'inizio del XX secolo. Si basava sulla produzione di acciaio di alta qualità, la distribuzione di ferrovie, elettricità e prodotti chimici.



Alla fine degli anni '80 iniziò la transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, chiamata Rivoluzione Digitale. Le sue principali forze trainanti erano la penetrazione di Internet, la proliferazione della tecnologia informatica e l'uso massiccio di dispositivi di comunicazione portatili.



Sebbene la rivoluzione digitale continui, esiste già un'idea della quarta rivoluzione industriale, che si distingue per l'introduzione massiccia di sistemi cyber-fisici nella produzione, nella vita quotidiana, nel lavoro e nella ricreazione di una persona. Le principali tendenze tecnologiche alla base di tali sistemi:

• Big data e analisi

• Robot autonomi

• Modellazione e simulatori

• Cloud computing

• Internet delle cose

• Informazioni di sicurezza

• Stampa 3D

• Realtà aumentata

L'elenco delle tecnologie che, secondo l'indagine WEF, le aziende intendono utilizzare, è una nuova conferma dell'inizio della Quarta Rivoluzione Industriale.

Tecnologie che le aziende adotteranno entro il 2022

Oggi le macchine non coprono la domanda del mercato agli stessi livelli di quanto accade per gli umani. Il 71% dell'orario di lavoro è attribuito al lavoro umano e solo il 29% è occupato dalle macchine. Entro il 2025, questa cifra potrebbe cambiare rispettivamente al 48% e al 52%, ovvero la maggior parte del lavoro inizierà a essere eseguita dalle macchine.

Tali macchine includono robot umanoidi, robot fissi, veicoli robotici aerei e subacquei e robot di terra non umanoidi.



Le società finanziarie inizieranno a utilizzare robot umanoidi entro il 2022. Questa possibilità è stata confermata dall'85% degli esperti del settore intervistati per lo studio. Il driver di sviluppo sia per i robot fissi che per i robot di terra non umanoidi saranno i produttori di automobili, le aziende aerospaziali e le aziende associate alla fornitura di beni.



L'industria petrolifera e del gas utilizzerà attivamente robot aerei e subacquei. Ciò potrebbe essere dovuto allo sviluppo di nuovi territori: gli oceani del mondo. L'oceano copre oltre il 70% della superficie terrestre ed è irto di un'enorme quantità di minerali. Allo stesso tempo, non è praticamente studiato. Se quasi 600 persone hanno visitato lo spazio, sono pochissime quelle che sono arrivate nella profondità degli oceani. Gli scienziati continuano a trovarvi nuova flora e fauna. I robot sottomarini stanno diventando gli occhi e le mani degli umani e dovrebbero aiutare l'industria a trovare nuove fonti di petrolio, gas e altri minerali.

Altri settori in continua crescita sono i seguenti:

• Data analyst;

• Machine Learning;

• Cloud Computing;

• 3D printing;

• Humanoid Robots.

Ce ne sono molti altri. Oggi specializzarsi anche solo in uno di questi settori significa trovare in futuro con estrema facilità lavoro.